Marazzi, il leader mondiale delle piastrelle punta su Academy e welfare per fare squadra

Quanti primati in un’azienda, Marazzi Group, presente in più di 140 Paesi, universalmente riconosciuta come sinonimo di ceramica di alta qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior made in Italy nel settore dell’arredamento e del design. Dal 2013 fa parte di Mohawk Industries, il più grande produttore mondiale nel settore del flooring, quotato alla Borsa di New York.

Ne è passato dunque di tempo da quando Filippo Marazzi, proprietario di una drogheria nel centro di Sassuolo, intuì le chances di sviluppo del business delle piastrelle e nel 1935 fondò una piccola fabbrica con all’interno le fornaci Hoffmann. Da allora fu un crescendo: l’utilizzo dei “forni a tunnel” negli anni ‘50, il rivoluzionario brevetto della monocottura e i primi grandi formati negli anni ‘70, il brevetto ‘Enduro’ negli anni ’80, che ha ampliato prestazioni tecniche e destinazioni del prodotto ceramico e il brevetto del gres cristallizzato SistemA, fino alle nuovissime Premium Technology. Sono alcune delle innovazioni di prodotto e di processo introdotte da Marazzi.

Oggi il gruppo Marazzi può contare su impianti sofisticati, capaci di garantire elevati livelli di produttività e flessibilità in un’ottica eco-accorta e su nuove tecnologie a marchio registrato, sperimentate dal gruppo per primo, che permettono di avere prodotti di altissima qualità sia dal punto di vista tecnico che estetico.

Un risultato legato anche alla formazione, che è “continua”, in un’ottica di miglioramento dei processi e dell’organizzazione aziendale. Poco importa che si tratti di “istituzionale” (antitrust e anticorruzione, formazione trasversale per gli apprendisti, aggiornamento per gli Rsu)o manageriale(soft skills e comportamentale), tecnico professionale o linguistica e informatica. Ciò che conta in Marazzi è che essa sia una leva, emotiva e pratica, per fare squadra.

Non è un caso che nel 2019 sia nata l’Academy, un progetto multi-aziendale volto a costruire competenze e conoscenze in una logica non solo di sviluppo e utilizzo interno ma di territorio, filiera e distretto, che rappresenta il segno tangibile dell’evoluzione del ruolo della formazione in azienda. Si tratta di percorsi formativi creati partendo da nuovi bisogni, legati alla digitalizzazione del business e alla necessità di sviluppare e potenziare competenze inerenti il design del progetto. Il 15 per cento dell’intera formazione di Marazzi è finanziato mediante Fondimpresa. Molti dei progetti sono stati svolti in ambito manageriale, tecnico professionale ed informatico.



Sicurezza, qualità, ambiente: 208 corsi, 7000 ore di formazione, 1500 partecipazioni

Nel 2020, nell’ambito del progetto Marazzi Academy, sono stati erogati 208 corsi che corrispondono a quasi 7000 ore di formazione - sicurezza, qualità e ambiente, management, informatica, linguistica e tecnico-specialistica le aree principali - in presenza per i primi mesi dell’anno e poi a distanza, per un totale di oltre 1500 partecipazioni, garantendo così una formazione continuativa orientata al futuro della filiera ceramica nonostante le difficoltà a causa della pandemia.



Il “Premio Eccellenza Duale” e nuove misure di welfare aziendale

“Proprio grazie alle attività promosse da Marazzi Academy, abbiamo ricevuto il Premio Eccellenza Duale per la categoria ‘Alternanza Scuola-Lavoro’, risultato del percorso pluriennale rivolto agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Alessandro Volta’ di Sassuolo, che aveva come focus principale quello dell’occupabilità”, sottolinea Luca Gatti (nella foto), VP Human Resources di Marazzi Group. “Abbiamo inoltre aggiunto - conclude -nuove convenzioni all’interno del programma di Welfare Aziendale, garantendo la facoltà di commutare una parte del premio di risultato in beni o servizi inerenti salute, istruzione, benessere e cultura”.