Vaccini, la disinformazione boicotta l’impegno globale

Nel Regno Unito, il 75% delle persone dai 18 anni in su ha ricevuto almeno una dose di un vaccino Covid-19, e il 50% è completamente vaccinato. Questo è motivo di festeggiamento, ma la disinformazione "mortale" che si sta rapidamente diffondendo e che mina gli sforzi globali di inoculazione mette un freno alle buone notizie. Il segretario alla salute del Regno Unito Matt Hancock ha avvertito di questa "pandemia mondiale di disinformazione" al vertice internazionale sulla fiducia nei vaccini di mercoledì.

Il vertice è stato organizzato dalla Gran Bretagna e ha visto la partecipazione virtuale di diplomatici, politici e accademici, tra cui il dottor Anthony Fauci e il direttore dei Centri africani di controllo delle malattie. Uno dei partecipanti ha parlato del danno alla fiducia causato dai paesi europei che hanno cambiato idea sul vaccino della AstraZeneca, e dei problemi di fornitura derivanti dai paesi ricchi che accumulano vaccini fino a quando le loro popolazioni non sono completamente vaccinate, il che ha rallentato gli sforzi sostenuti dalle Nazioni Unite per distribuire i vaccini ai paesi a basso e medio reddito.