Tax & Legal Marathon AIFI: 50 professionisti in 10 panel

Si è tenuta ieri la Tax & Legal Marathon organizzata dalla Commissione Tax & Legal di AIFI. Oltre 50 professionisti appartenenti a studi legali e tributari aderenti ad AIFI si sono alternati in una Maratona web su temi legali e fiscali di interesse per il mondo del private capital, a livello italiano e internazionale.

Tra i temi di attualità trattati nelle 10 tavole rotonde moderate dai gestori di fondi e dallo staff dell’associazione, ci sono stati i trend del mercato del private equity, venture capital e private debt, i nuovi adempimenti fiscali DAC 6, le specificità contrattuali delle operazioni in tempo di Covid, gli impatti della disclosure sugli investimenti sostenibili, la disciplina della Sicaf, l’evoluzione nei rapporti tra gestori e investitori, gli strumenti a supporto delle imprese e i profili fiscali sia legati al tema degli investimenti, sia in termini di allineamento tra fondi italiani e UE.

Sarà disponibile a breve la registrazione dell’evento. Stay tuned sui canali social dell’Associazione e il sito web per essere aggiornati sulle prossime iniziative!