Se il caro-petrolio colpisce la Cina più dell’Occidente

La ripresa dei prezzi del petrolio è diventata l'ultimo problema che affligge la Cina. Dopo essere sceso sotto lo zero tredici mesi fa, il prezzo del petrolio si è ripreso rapidamente: martedì ha raggiunto il livello più alto dal 2018 in seguito alle previsioni ottimistiche dell'OPEC+, l'influente gruppo dei principali paesi produttori di petrolio e dei loro alleati.

L'OPEC+ ritiene che l'eccesso di offerta globale causato dalla pandemia sia quasi scomparso, e che le scorte di petrolio immagazzinato scenderanno bruscamente nella seconda metà dell'anno quando le restrizioni si allenteranno e l'economia globale si riprenderà. L'alleanza ha di conseguenza approvato un aumento pianificato della produzione giornaliera di petrolio a partire dal mese prossimo - mentre minimizza le preoccupazioni che un potenziale ritorno iraniano sui mercati internazionali del petrolio altererebbe materialmente le dinamiche della domanda e dell'offerta.

Non è solo il petrolio: prezzi più alti per tutti i tipi di materie prime stanno dimostrando di essere un mal di testa per la Cina comunista-capitalista e le sue ambizioni di crescita affamate di risorse. Come se questo non fosse abbastanza brutto, un recente rally nel valore internazionale della valuta del paese, lo yuan, ha reso le sue esportazioni più costose e quindi meno attraenti all'estero. La Cina ha risposto ricorrendo a misure che ha usato l'ultima volta durante la crisi finanziaria globale, dicendo alle banche locali che hanno bisogno di tenere più valute straniere in riserva. Rendere più difficile comprare lo yuan usando queste valute dovrebbe aiutare ad arginare il suo aumento.

Non è solo l'OPEC+: martedì, l'influente OCSE ha aumentato la sua previsione di crescita economica globale quest'anno dal 4,2% al 5,8%. Una successiva crescita del 4,4% nel 2022 riporterebbe la maggior parte delle economie mondiali ai livelli pre-pandemici, con gli Stati Uniti e una Cina appena filoprogenetica che dovrebbero stabilire nuovi record entro il 2023.