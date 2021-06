Lo sapevate che scottarsi al sole gli occhi è possibile?

“Non sapevo che fosse possibile avere una scottatura sull'occhio finché non è successo a me. Pensavo di essere al sicuro - avendo coperto accuratamente la mia pelle color pollo crudo con una spessa crema solare - ma i miei occhi erano vulnerabili, e mi sono svegliato il giorno dopo sentendomi come se avessi ricevuto un pugno in faccia”. E’ l’incipit di un articolo con cui PopSci, il diffusissimo media americano di divulgazione scientifica, all’inizio della stagione estiva mette i suoi lettori in guardia contro le scottature solari “imprevedibili”. “Sappiate questo – prosegue l’articolo - i vostri occhi possono essere scottati dal sole, e non sono le uniche parti del corpo che probabilmente dimenticherete di proteggere dai pericolosi raggi ultravioletti. Quindi la prossima volta che uscite, assicurati di aver fatto tutto il possibile per tenere al sicuro queste aree trascurate del corpo.

Ed eccone l’elenco: gli occhi. La scottatura degli occhi ha un nome molto più clinico: fotocheratite. Secondo l'American Academy of Ophthalmology, può colpire la cornea (la parte chiara dell'occhio sopra la pupilla) e la congiuntiva (il tessuto chiaro che copre la parte bianca dell'occhio e l'interno delle palpebre). E si può anche manifestare come una macchia rossa irregolare delle dimensioni di un pisello sulla parte bianca. Impiega circa tre giorni per guarire, un tempo di recupero tipico.

Anche se c'è un chiaro legame tra l'esposizione al sole e il cancro della pelle, non è chiaro se una scottatura dell'occhio o i raggi UV in generale possano causare il cancro agli occhi. Il sole può, tuttavia, seccare gli occhi e la fotocheratite può causare cataratta o contribuire alla degenerazione della vista, dice Julie Rosenthal, un oftalmologo e assistente professore alla University of Michigan Medical School.

Il più delle volte, quelli con gli occhi bruciati dal sole sono persone che hanno passato molto tempo sulla neve o sull'acqua, superfici che riflettono facilmente il sole negli occhi. La cecità da neve, quindi, è un tipo di fotocheratite. Ma può verificarsi anche in situazioni più banali. Basta ad esempio trattenersi lungamente, per esempio per ragioni sportive, sol viso rivolto direttamente al sole del pomeriggio.

La prevenzione è semplice, dice Rosenthal: Indossare occhiali da sole con protezione UV al 100%, e farne una pratica per tutta la vita.

Il cuoio capelluto. “Se pensi che la tua folta testa di capelli ti proteggerà dal sole, ripensaci – avverte l’articolo - Non importa quanto lussureggiante sia la tia capigliatura, il cuoio capelluto può cadere vittima di una grave scottatura, dice Sean Christensen, un dermatologo e professore alla Yale University School of Medicine.Quindi, a meno che tu non voglia spalmare la crema solare sui tuoi capelli, indossa un cappello, dice. Ancora meglio, indossane uno a tesa larga che protegga anche il viso, le orecchie e il collo (ma assicurati di usare la protezione solare anche su quelle aree). Se sei calvo, strofina semplicemente un po' di SPF sulla tua cupola”.

Le labbra. “Non dovrebbe essere una sorpresa che diverse parti della tua testa e del tuo viso siano su questa lista. I tessuti sono sensibili, e mentre è relativamente facile ricordarsi di proteggere il viso, la gente di solito si concentra su guance, naso e fronte. Spesso dimenticate, dice Christensen, sono le labbra, in particolare quelle inferiori. La pelle della parte rossa del labbro - nota come labbro vermiglio - è molto sottile e il labbro inferiore può essere esposto a molto sole quando si è fuori. La pelle del labbro è anche abbastanza simile al tessuto all'interno della bocca, il che significa che il cancro della pelle sul labbro può diffondersi in tutto il corpo in modo più aggressivo, anche se i medici non sono davvero sicuri del perché, dice sempre Christensen.

Qui, la vostra migliore protezione sarà il balsamo per le labbra che è almeno SPF 30, se non di più, dice. E non dimenticare di riapplicarlo dopo aver mangiato, bevuto o leccato le labbra.

La parte superiore dei piedi. Già: dopo aver trascorso tutto l'inverno dentro le scarpe (o la maggior parte dell'anno, a seconda di quanto spesso si esce a piedi nudi), la parte superiore dei piedi può bruciare rapidamente, dice Christensen. Non c'è molto da dire qui oltre a: per favore date a quei piedi la protezione solare che meritano.

Al contrario, è estremamente difficile bruciarsi le piante dei piedi o i palmi delle mani, e non è perché non vedono spesso il sole. Invece, la pelle di queste zone del corpo è così spessa che blocca efficacemente i raggi UV, dice Christensen. Tuttavia, non sono invincibili, quindi dovresti proteggere anche loro.

Insomma: bisogna proteggersi tutta la tua pelle. Per tutti quelli che si chiedono se c'è un posto peggiore per scottarsi, la risposta breve è che non c'è. Se ti scotti praticamente ovunque, farà male a breve termine e aumenterà il rischio di cancro alla pelle a lungo termine, dice Christensen.

Ancora, perché il cancro della pelle si presenta su aree che sono state bruciate, bisogna davvero proteggere il viso. Le ustioni non sono peggiori lì, ma la chirurgia può essere molto più coinvolta se il cancro della pelle deve essere rimosso dal naso, dalle labbra o intorno agli occhi, spiega.

“E non pensare di poter saltare la protezione solare perché hai la pelle più scura, o hai certe zone del corpo che si abbronzano invece di bruciare. Questo accade perché l'esposizione cronica al sole ha permesso a quelle aree di sviluppare una protezione parziale che altre aree del corpo, spesso coperte, non hanno”, conclude Allison Darland, un dermatologo e professore alla University of Michigan School of Medicine.