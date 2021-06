Fabiana Marchini (Gruppo Sanpellegrino) “Obiettivo 2022, annullare le emissioni dei nostri brand”

“Il gruppo Nestlè si impegna a contrastare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni arrivando al 2050 zero emission; in questo contesto il Gruppo Sanpellegrino ha anche preso il commitment aggiuntivo di far diventare entro il 2022 carbon neutral i propri brand internazionali Acqua Panna, acqua S.Pellegrino e le bibite S.Pellegrino, ma anche il brand nazionale acqua Levissima”. Fabiana Marchini Head of Sustainability del Gruppo SanPellegrino spiega a Economy, nella pillola video di anticipazione dell’intervista integrale fruibile dall’8 giugno on line e sui social, il percorso di sostenibilità intrapreso dall’azienda. “Nello specifico interverremo su 4 aree: logistica, produzione, confezionamento e capitale naturale. Sulla produzione stiamo investendo tanto per ridurre le emissioni dell’attività produttiva; negli anni abbiamo già ridotto del 60% le emissioni della manifacturing. Per la logistica investiamo con i nostri fornitori in flotte che utilizzano LNG, con un tasso di emissioni di anidride carbonica più basso e impiegheremo fino a 4 milioni all’anno per ridurne l’impatto sia via terra che via mare. Inoltre nel confezionamento lavoreremo per ridurre il peso degli imballaggi, aumentare il riciclato e per la tutela del nostro capitale naturale”.