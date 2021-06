In tempi di Superbonus e di Recovery Plan, uno studio di consulenti a disposizione per capire come districarsi tra i finanziamenti, come ottenere le certificazioni e anche – per essere più prosaici - per stabilire se in questo momento storico per un’azienda sia vantaggioso e opportuno dedicarsi ai rifacimenti delle facciate dei condomini, potrebbe sembrare un sogno ad occhi aperti. Invece è realtà, grazie all’intuizione di Claudio Iunco, architetto e consulente aziendale che nel 2020 ha fondato Unico, studio di consulenza nato dall’esigenza di unificare sotto un solo brand l’esperienza e il know-how di diversi professionisti, tutti in grado di assistere al meglio privati ed aziende: «Siamo un team orizzontale, senza gerarchia» spiega Iunco, che infatti di Unico si definisce semplicemente team leader, «e siamo tutti consulenti con alle spalle vent’anni di lavoro. Da veterani del settore, abbiamo attraversato numerosi cambi di norme e di orientamenti del panorama normativo italiano, e non solo. È proprio questa caratteristica a renderci affidabili, adattabili e proattivi».

Con una squadra di sei consulenti e tre collaboratori, Unico sta al fianco delle aziende in tutte le fasi del lavoro, con il grande vantaggio di fornire un unico interlocutore per qualsiasi tipo di problema si presenti: «Il nostro cavallo di battaglia è il settore edile», prosegue Iunco, «perché è un settore nel quale le stazioni appaltanti richiedono tutta una serie di requisiti da certificare. Le aziende si rivolgono a noi, per esempio, per le certificazioni Iso in materia di qualità, ambiente e sicurezza, ma anche per settori più di nicchia come può essere la responsabilità sociale o l’equità. Oltre al campo edile, seguiamo aziende di servizi, di trasporti, e anche realtà che operano in settori più “spinti” come quello farmaceutico e medicale».

Sempre riguardo al core business edile, i professionisti di Unico si occupano – parallelamente alle certificazioni - anche di consulenza per le attestazioni: «Per partecipare alle gare di appalto, soprattutto a quelle sopra l’importo di 200mila euro», spiega Claudio Iunco, «le aziende edili necessitano di un attestato Soa. Che altro non è se non un requisito tecnico, economico e finanziario che si attesta raccogliendo le evidenze oggettive che l’azienda possiede e che ne attesta la stabilità e la solvibilità – bilanci, lavori eseguiti, numero di dipendenti, eccetera -consegnandole poi all’ente di controllo Soa. Questo attestato, questo “bollino” di garanzia e di qualità permetterà poi all’azienda, in base al decreto 50 sugli appalti pubblici, di partecipare a gare di importi elevati».

Ma non è tutto, perché Unico si occupa anche di attività di formazione, che il team svolge in house o anche attraverso enti di formazione esterni. Grazie all’attività formativa, il tam permette dunque alle aziende che si rivolgono allo studio di poter contare sempre su personale qualificato, addestrato e con skill sempre adeguati alle richieste del mondo del lavoro: «Oggi l’attività formativa è di un’importanza basilare», conclude Iunco, «perché in un panorama di competitività globale e di necessità di resistere ai cambiamenti del mercato imposti dalla pandemia da Covid-19, chi non si aggiorna non riesce a mantenere il passo. La formazione professionale specifica, qualificata, adatta alle diverse tipologie di impresa (oltre naturalmente a quella cogente sulla sicurezza) può essere la chiave di volta per ripartire nel modo giusto, e anzi per aumentare produttività e qualità del lavoro».