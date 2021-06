Anche la fibra ottica diventa “tailor made”

In collaborazione con

Nel mondo in cui tutto è on demand, c’è anche la possibilità di avere la fibra su richiesta. È l’idea semplice ma efficace di Tlc Telecomunicazioni, azienda di Formia nata nel 2005 a Formia che offre i suoi servizi di connettività in tutta Italia, soprattutto al nord Italia. «Siamo una compagnia – ci spiega il fondatore Giuseppe Del Prete – che presta i suoi servizi ad aziende di tutte le dimensioni, dai professionisti che hanno bisogno di navigare un po’ più rapidamente fino alle grandi aziende che hanno bisogno di un progetto di fibra ottica dedicata». Negli ultimi anni, infatti, Tlc ha concentrato il suo core business sulle fibre ottiche dedicate a progetto: obiettivo, dunque, è prendere contatto con quei clienti che non sono soddisfatti della propria velocità di connessione e realizzare l’intera infrastruttura. Viene quindi rilasciata una connessione dedicata, senza armadi stradali e soprattutto senza condivisione della banda: i 100 Mbit al secondo (ma possono arrivare fino a 10 Giga) sono esclusivamente rivolti al cliente e non devono essere condivisi con gli altri sottoscrittori della rete. Non solo: si tratta di una connessione simmetrica, che significa che la velocità di upload e download è la stessa. In questo modo possono essere servite aziende di call center, datacenter, programmatori e perfino pubbliche amministrazioni che abbiano 50 o 100 postazioni.

«Al nostro prodotto di punta – chiosa Del Prete – aggiungiamo soluzioni di backup e disaster recovery a seconda della peculiarità e delle esigenze dei clienti. Naturalmente, tra un prodotto base da 25-30 dedicato ai piccoli professionisti e quello da 1.000 che è la fibra dedicata rivolta e profilata alle grandi aziende ci sono tante altre possibilità. Ad esempio, possiamo “sdoppiare” la connessione su cavo e ponte radio per garantire il massimo della stabilità. Possiamo offrire centralini monosede o multisede in cloud per dare modo di avere le più svariate applicazioni. Possiamo abilitare una chat interna». Il plus di Tlc Telecomunicazioni è rappresentato dalla possibilità di offrire anche quella che in gergo si chiama “Ip continuity”, ovvero la possibilità in caso di down della rete di attivare una connettività secondaria che mantiene lo stesso indirizzo di provenienza – l’Ip è, appunto, una sorta di “carta d’identità” della connessione che sta avvenendo – in modo da garantire di mantenere attive determinate operazioni. I professionisti come i commercialisti, ad esempio, hanno necessità di navigare in ambienti protetti che, in caso di cambio dell’Ip, procedono in automatico all’espulsione della connessione.

Abbiamo cablato anche 57 scuole per garantire i flussi video della didattica a distanza

Ma qual è il cliente tipo della fibra dedicata? Nel 2020 Tlc Telecomunicazioni si è dedicata molto alle scuole. «Ne abbiamo cablate 57 – conclude Del Prete – per consentire di svolgere nel migliore dei modi possibili le famose videolezioni. La fibra stradale tradizionale non riusciva a garantire troppi flussi di dati in contemporanea. Siamo anche molto forti nel settore televisivo, abbiamo appena concluso con Gold Tv nel Tecnopolo Tiburtino, una cablatura che garantisce un doppio backup tra reti e ponti radio. Ma poi abbiamo anche altre tipologie di aziende, come nel caso di una software house che ha 50 programmatori nel centro di Roma. Nonostante avesse già a disposizione una connettività con fibra ottica, aveva l’esigenze di ottenere un network stabile e abbastanza “capiente” per ospitare tutte le postazioni. Ancora, abbiamo attivato una collaborazione con una grande scuola d’inglese a Roma che, pur essendo in una zona ben coperta aveva bisogno di una fibra ottica a progetto per garantire la possibilità non solo di seguire le lezioni in presenza, ma anche un sistema di videolezioni che consentirà di avere un servizio eccellente».



