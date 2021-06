Ristorazione, diventa hi-tech la lotta allo spreco di cibo

Elior punta sulla collaborazione con realtà innovative per lo sviluppo di un modello virtuoso di gestione delle eccedenze alimentari.

Valorizzare le eccedenze di cibo nella ristorazione collettiva dando loro un nuovo utilizzo in un’ottica di filiera alimentare sostenibile. Questo l’obiettivo comune di Elior, azienda leader della ristorazione, e Feed From Food, start-up innovativa impegnata contro gli sprechi, che hanno stretto una partnership finalizzata alla trasformazione dei pasti non consumati nella ristorazione in petfood.

Il progetto pilota, avviato presso il centro pasti di Novate Milanese di Eior, rappresenta la prima iniziativa di economia circolare finalizzata alla valorizzazione del cibo non consumato nella ristorazione collettiva, che diventa nuova risorsa per l’industria del cibo per animali.

L’iniziativa prevede il recupero da parte di Elior da ristoranti aziendali e mense scolastiche delle eccedenze alimentari e la loro trasformazione, attraverso la tecnologia di Feed from Food installata presso il centro cottura, in un ingrediente di alta qualità nutrizionale e conforme alle direttive Europee e Nazionali in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il petfood prodotto con l’ingrediente Feed from Food, circa 8 kg al giorno, viene donato, in un’ottica di solidarietà con la comunità locale, al gattile Oasi Felina Nidia di Novate Milanese.



www.elior.it