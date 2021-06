“Attraverso la perseveranza puoi ottenere il successo in una situazione che sembrava destinata ad essere un fallimento certo”. È uno dei mantra di un self-made man che, partendo da Conversano, in Puglia, sta conquistando gli States grazie a un’idea semplice quanto geniale, che a giudicare dai risultati sembra pagare e pure bene. Si tratta di Giuseppe Cicorella (nella foto), che a Cleveland, nell’Ohio, controlla un insieme attività immobiliari per 30 milioni di dollari e un gruppo di centinaia di investitori che puntano sul suo fiuto negli affari in ambito real estate su una tipologia di investimenti che sul medio termine non ha mai tradito: l’immobiliare residenziale negli Stati Uniti. «Qui», spiega Cicorella, «questo tipo di investimento è incentivato con criteri di gran lunga migliori di quelli che affliggono il real estate italiano e le proprietà che individuiamo per il passive income (acquisto e messa a reddito) sono in grado di dare ottimi risultati, considerando che il 72% della popolazione americana vive in affitto e che, quindi, la forte domanda genera interessanti rendite da locazione. L’idea del mio progetto, che si chiama Jcgrei Passive Income 2.0 e utilizza la strategia del Brrrr: buy, acquista; rehab, ristruttura; rent, affitta; refinance, rifinanzia; repeat, ripeti». In pratica il business consiste nell’acquistare il debito e le ipoteche sulle proprietà residenziale in condizioni subottimali (che costa in media il 30% in meno del valore di mercato degli immobili comparabili ma in buone condizioni), ristrutturarlo e riaffittarlo a un canone migliore. A questo punto ci si fa finanziare l’investimento sostenuto da una banca e col margine generato dai canoni mensili che arrivano si fa una nuova analoga operazione. «Un approccio che consente di avere mediamente un return on investment attorno al 20% contro una media del mercato del 5», spiega Cicorella, autore del recente libro “Il bambino che sognava di cambiare il mondo (una monetina alla volta)”, disponibile anche in inglese su Amazon, in cui racconta la sua scalata al successo, supportata sempre dal suo pensare in grande. Da quando all’età di 17 anni emigrò a Milano per poi, vent’anni più tardi, trasferirsi negli Stati Uniti, incontrare il leader del real estate americano, Grant Cardone, «il mio mentore, che», racconta, «mi ha insegnato tanto, tutto il necessario. Il segreto del mio successo è stato il non cambiare nulla dei sui corsi e mentorship, ma metterli in pratica al 100%».

Jcgrei individua proprietà per il passive income che restituiscono un roi attorno al 20% contro una media del mercato del 5%

Oggi, con Jcgrei, grazie a una conoscenza approfondita del mercato, offre a chi non è del mestiere e non vive in loco di fare investimenti sicuri e con ottimi rendimenti. Col valore aggiunto di non dover sobbarcarsi alcuna seccatura burocratica. Al primo posto c’è la sicurezza dell’investimento, grazie a un conto societario in cui vengono depositati i fondi necessari all’acquisto dell’immobile. «L’investitore non deve occuparsi di nulla: né della creazione della società per l’investimento - in foma di Llc (limited liability company), che garantisce la massima tutela del patrimonio societario e una netta separazione di quest’ultimo da quello personale - né dell’apertura del conto corrente, della scelta degli immobili, della selezione dell’inquilino e dell’eventuale sfratto. Inoltre, non paga nulla alla società di property management, il cui guadagno è tutto in conto capitale tramite l’intestazione del 25% della proprietà degli immobili, la cui valorizzazione nel tempo rimborserà ampiamente gli investitori finanziari», spiega Cicorella. «In pratica, un immobile che costerebbe 100mila dollari, Cicorella lo paga al massimo 70mila. I 30 che l’investitore risparmia ripagano la quota che cederà al progetto Jcgrei Passive Income. Inoltre, per tutta la durata della partnership, l’investitore non dovrà sobbarcarsi quel il 10% di usuale costo del management, né l’8% al realtor.



www.giuseppecicorella.com