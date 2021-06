La passione visionaria riscrive le regole della comunicazione

Dall’infanzia in Africa a quel primo sì d’intuito a una Chiara Ferragni ancora sconosciuta, ritratto di Joelle Francoise Tambone, founder di Studio Jití, agenzia internazionale di Pr e Content Management, che con la sua strategia di immersione nell’ecosistema aziendale e i ‘Flash team’ sta riscrivendo le regole della comunicazione per i brand.

Guai a parlarle di imprenditoria al femminile. «Non mi riconosco nel concetto, per me l’imprenditorialità è solo una, no gender, e fa rima con professionalità». Schietta, decisa, allergica alle etichette e ai fronzoli, Joelle founder e creative director di Studio Jití, si scrolla di dosso senza tanti giri di parole il concetto comfort di un femminismo «glossy a beneficio di hashtag», dice. «Credo nel lavoro, al di là del genere o dell’orientamento sessuale. Mi sono fatta strada in un mondo di uomini, ma non dirò che ho fatto il doppio della fatica, sono stata semplicemente cosciente del mio ruolo e delle mie skills. La principale? Non ho dubbi: sono amante delle sfide e per carattere amo l’innovazione ma non dimentico la storicità dei brand. Rilanciare un brand, rinnovandolo è una grande passione».

Moda, design, food, tecnologia, new economy, benessere: l’habitat di Studio Jití, fondato a Brescia nel 2016, è ‘’visionario’’ e guarda sempre al domani anticipando le tendenze in continuo divenire.

«Siamo una Hub di creatività, strategia e talenti: accompagnamo i brand attraverso una fase di straordinaria nuova crescita. Scopriamo brand emergenti, aiutandoli nella costruzione della propria identità durante il percorso di naturale sviluppo del marchio, e allo stesso tempo individuiamo direzioni innovative per brand già consolidati».

Un nuovo modo di comunicare, che in soli 5 anni ha portato Studio Jití a identificarsi come un punto di riferimento del settore, con clienti trasformati in case history da manuale.



Studio Jiti Pr&Communication

m +39 3280228906

joelle@studiojiti.com

www.studiojiti.com