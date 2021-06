I vantaggi di inventarsi un mestiere

Nessun imprenditore o professionista potrebbe accontentarsi di essere solo “uno dei tanti”. Per fare il salto di qualità e uscire dalla guerra dei prezzi è necessario distinguersi dalla massa, esprimendo il proprio valore e la propria unicità. Fin qui il ragionamento è cristallino, ma passare dalla teoria alla pratica non è la cosa più facile del mondo. Emergere sì, ma come? In un mercato competitivo sovraffollato, si ha l’impressione che qualsiasi idea sia già stata sperimentata da qualcun altro.

Ma le strategie per differenziarsi ci sono, eccome. C’è chi si sceglie un pubblico privilegiato: un ottimo esempio è il primo centro estetico espressamente rivolto a una clientela transgender, inaugurato di recente a Milano. C’è chi crea un metodo, un sistema o una formula: in questa rubrica abbiamo già raccontato la storia di Simona Bastari, amministratore di condominio che ha coniato la formula della felicità condominiale. Oppure c’è chi si inventa un mestiere da zero.

A intraprendere questo percorso – senza dubbio originale – è stato Giuseppe Picerno. L’imprenditore pugliese non è “solo” il fondatore di Yogurtissimo, catena di yogurterie in franchising con decine di punti vendita sul territorio nazionale. È anche il primo mastro yogurtiere in Italia. Il primo a distanziarsi dalla consuetudine di preparare lo yogurt gelato mediante i semilavorati, trasformandolo invece in un prodotto fresco e artigianale. Per raggiungere questo risultato serve un’expertise specifica. Ed è per questo che il mastro yogurtiere è una figura professionale a tutti gli effetti, con il suo metodo, le sue competenze, i suoi strumenti del mestiere (divisa compresa!), la sua spendibilità sul mercato.

In termini di posizionamento e marketing, il potenziale è immenso. Mettendosi nei panni di una persona che si avvicina a una carriera nella ristorazione, un conto è inviare una candidatura a una yogurteria, un conto è diventare mastro yogurtiere. Scegliere questa seconda strada significa fare un investimento su se stessi e maturare un sano senso di orgoglio e appartenenza. A raccontarci più nel dettaglio questa opportunità di carriera è proprio Giuseppe Picerno.



Che lavoro fa un mastro yogurtiere?

Siamo abituati a pensare allo yogurt come a un semplice spuntino. Nelle mani di un mastro yogurtiere invece diventa l’ingrediente di base per innumerevoli ricette dolci e salate, compreso il frozen yogurt, cioè un gelato fatto davvero con lo yogurt, ben diverso da quello “al gusto di”. È un lavoro che richiede tanta tecnica, ma anche un pizzico di fantasia. Nel concreto, questo professionista può trovare lavoro in qualsiasi yogurteria oppure aprirne una.



Esiste una formazione specifica per diventare mastro yogurtiere?

Certamente. Visto che il mastro yogurtiere è un po’ artigiano e un po’ imprenditore, un percorso di formazione completo approfondisce entrambi gli aspetti. Da un lato quindi il professionista conosce le proprietà nutrizionali dello yogurt, sa scegliere con cura i migliori ingredienti ed è aggiornato sulle ultime tendenze in tema di food. Dall’altro lato, ha le competenze organizzative e gestionali necessarie per portare avanti la sua piccola impresa.



Quale consiglio daresti a chi ha il sogno di mettersi in proprio?

Innanzitutto di non lasciarlo chiuso nel cassetto a prendere polvere! Io stesso da giovane non mi sarei mai immaginato nelle vesti di imprenditore. Men che meno avrei pensato di poter creare da zero una professione e affermarla sul mercato. Eppure sono partito dalle mie passioni, ho investito in formazione, ho costruito una rete di partner e ora eccomi qui. Ho l’onore e la fortuna di fare un lavoro che corrisponde al 100% alle mie attitudini e di poter trasferire le mie competenze agli altri.

L’autore, Gianluca Lo Stimolo, è Business Celebrity Builder Founder & CEO Stand Out