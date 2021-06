Fabiana Marchini (Gruppo Sanpellegrino) “Sostenibilità, un modello che crea valore condiviso”

“Il Gruppo Nestlè e il Gruppo Sanpellegrino credono fortemente in un modello di sostenibilità fondato sulla creazione di valore condiviso per una crescita sostenibile che generi valore per le persone, per le comunità e per il pianeta. Un tassello importante è il percorso di innovazione sostenibile legato all’incremento di materiale riciclato nei nostri imballaggi intrapreso già da diversi anni.”. Fabiana Marchini head of sustainability del Gruppo Sanpellegrino racconta a Economy, nella pillola video di anticipazione dell’intervista integrale fruibile dall’8 giugno on line e sui social, l’importanza della sostenibilità come lavoro che l’azienda fa su tutti gli stadi del ciclo produttivo. “Sicuramente questo riguarda l’attenzione al packaging, ma anche alla produzione, alla logistica e alla tutela del capitale naturale, ovvero i territori da cui sgorgano le nostre acque.”