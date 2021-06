Esg, la via obbligata anche per le Pmi

La sostenibilità per le Pmi non è una scelta: il rispetto degli standard europei Esg sarà sempre più cogente per ottenere finanziamenti ed essere fornitori delle grandi aziende. Per aiutare le imprese è nato il progetto Esg Lab - Excellence in sustainability and governance per le Pmi, di Sda Bocconi, promosso da Fondazione Sodalitas, con il supporto di fondazione Enel e Falck Renewables. «Partiamo con l’obiettivo di cercare di capire quale può essere un modello strategico-organizzativo da proporre alle Pmi» dice il direttore di Esg Lab Francesco Perrini, «affinché possano fare un percorso in campo di sostenibilità simile a quello compiuto dalle grandi imprese quotate, sapendo che non hanno la stessa dimensione, organizzazione e nemmeno le stesse risorse economiche e umane».

«Ci sono direttive a livello europeo che vanno verso la certificazione della supply chain come sostenibile» mette in evidenza Perrini, «il che vuol dire che tutti i piccoli fornitori delle grandi imprese dovranno esserlo a loro volta. In particolare c’è una direttiva in lavorazione sulle due diligence che si dovranno fare per certificare le imprese della supply chain in un’ottica di gare europee con fattori Esg».

La direzione insomma è chiara e la posta in gioco alta, si tratta di comprenderlo e darsi da fare con i mezzi a disposizione. «Il nostro punto di vista è che prima che arrivi la normativa, prima che qualcuno dica che le Pmi devono rispondere agli stessi requisiti delle grandi imprese quotate in termini Esg» rimarca il direttore di Esg Lab, «è meglio capire cosa possiamo fare per aiutarle a essere più sostenibili, e per questa via più competitive, così da salvaguardare il made in Italy». Oltre che per essere idonee a far parte della catena di fornitura delle grandi aziende, le Pmi hanno l’esigenza di essere Esg compliant per accedere ai finanziamenti che sempre più spesso richiedono un passaporto di sostenibilità .

«Gruppi bancari come Intesa Sanpaolo e Banco Bpm hanno stanziato miliardi di euro per finanziare imprese che abbiano caratteristiche sostenibili e progetti da investire in economia circolare» racconta Perrini, «il problema è che non ci sono abbastanza Pmi finanziabili, perché sono poche quelle che hanno un bilancio di sostenibilità e una governance fatta davvero con criteri Esg». Per comprendere le esigenze di carattere normativo, finanziario, assicurativo delle grandi imprese italiane, Esg Lab sta intervistando i loro Ceo; sulla base di questo e degli standard Esg richiesti a livello internazionale, si sta mettendo a punto un modello che le piccole e medie imprese potranno seguire facilmente e gratuitamente. «L’obiettivo è doppio: da un lato fornire alle Pmi uno strumento da utilizzare per poter dimostrare di essere sostenibili» puntualizza il direttore di Esg Lab, «dall’altro aiutarle a diventare realmente più sostenibili con un percorso di accompagnamento che ormai è ineludibile». Per invogliare le Pmi a intraprendere questo nuovo viaggio Esg Lab sta definendo un set di benefici immediati che otterrebbero scegliendo questa trasformazione. «Lavoriamo su vari filoni» aggiunge Perrini, «dal tema del credito, con la normativa che ormai prevede un rating di sostenibilità, per cui chi vuole essere finanziato a sconto deve avere queste caratteristiche; a quello delle assicurazioni, perché gli Esg factors riducono i rischi aziendali, e le compagnie sono disponibili a fare sconti su premi e franchigie; a quello dell’export: chi vuole rivolgersi alla linea Sace green, per esempio, deve dimostrare che gli investimenti all’estero e l’export sono sostenibili».

La sostenibilità insomma conviene anche alle Pmi. «Le piccole non quotate la vedono come un costo» conclude il direttore di Esg Lab, «ma anche se per investire in innovazione qualcosa bisogna spendere, più che un costo si tratta di un investimento».