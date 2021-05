Proibire le svapore? È un bel favore al cancro: parola di Yale

Quando gli elettori di San Francisco hanno approvato in modo schiacciante una misura elettorale del 2018 che vieta la vendita di prodotti di tabacco aromatizzati - comprese le sigarette al mentolo e i liquidi da svapo aromatizzati - i sostenitori della salute pubblica hanno festeggiato. Dopo tutto, l'uso del tabacco rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica e l'equità sanitaria, e gli aromi sono particolarmente attraenti per i giovani.

Ma secondo un nuovo studio della Yale School of Public Health (YSPH), quella legge potrebbe aver avuto l'effetto opposto. Le analisi hanno scoperto che, dopo l'attuazione del divieto, le probabilità degli studenti delle scuole superiori di fumare sigarette convenzionali sono raddoppiate nel distretto scolastico di San Francisco rispetto alle tendenze nei distretti senza il divieto, anche quando si aggiusta per i dati demografici individuali e altre politiche del tabacco.

Lo studio, pubblicato su JAMA Pediatrics il 24 maggio, si ritiene sia il primo a valutare come i divieti di aromi completi influenzino le abitudini dei giovani fumatori.

"Questi risultati suggeriscono un bisogno di cautela", ha detto Abigail Friedman, autore dello studio e assistente professore di politica sanitaria presso YSPH. "Mentre né il fumo di sigarette né il vaping di nicotina sono sicuri di per sé, la maggior parte delle prove attuali indica danni sostanzialmente maggiori dal fumo, che è responsabile di quasi uno su cinque morti adulti ogni anno. Anche se è ben intenzionato, una legge che aumenta il fumo giovanile potrebbe rappresentare una minaccia per la salute pubblica".

Friedman ha utilizzato i dati sugli studenti delle scuole superiori di età inferiore ai 18 anni provenienti dai sondaggi del Youth Risk Behavior Surveillance System 2011-2019 del distretto scolastico. Prima dell'attuazione del divieto, i tassi di fumo degli ultimi 30 giorni a San Francisco e nei distretti scolastici di confronto erano simili e in calo. Tuttavia, una volta che il divieto di fumo è stato completamente implementato nel 2019, i tassi di fumo di San Francisco si sono discostati dalle tendenze osservate altrove, aumentando mentre i tassi dei distretti di confronto hanno continuato a scendere.

Per spiegare questi risultati, Friedman ha notato che i sistemi elettronici di erogazione di nicotina sono stati il prodotto di tabacco più popolare tra i giovani statunitensi almeno dal 2014, con opzioni aromatizzate ampiamente preferite.

"Pensate alle preferenze dei giovani: alcuni ragazzi che svapano scelgono le sigarette elettroniche rispetto ai prodotti di tabacco combustibile a causa dei sapori", ha detto. "Per questi individui, così come per gli aspiranti vapers con preferenze simili, il divieto di aromi può rimuovere la loro motivazione primaria per scegliere il vaping rispetto al fumo, spingendo alcuni di loro verso le sigarette convenzionali".

Questi risultati hanno implicazioni per il Connecticut, dove la legislatura statale sta attualmente considerando due disegni di legge sugli aromi: l’House Bill 6450 vieterebbe la vendita di sistemi elettronici di erogazione di nicotina aromatizzati, mentre il Senate Bill 326 vieterebbe la vendita di qualsiasi prodotto di tabacco aromatizzato. Poiché la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha recentemente annunciato che vieterà gli aromi in tutti i prodotti di tabacco combustibile entro il prossimo anno, entrambe le proposte di legge potrebbero risultare in una politica del Connecticut che è simile al divieto totale emanato a San Francisco.

Lo studio di San Francisco ha dei limiti. Poiché c'è stato solo un breve periodo di tempo da quando il divieto è stato implementato, la tendenza potrebbe essere diversa nei prossimi anni. San Francisco è anche solo una delle numerose località e stati che hanno implementato restrizioni sulle vendite di tabacco aromatizzato, con ampie differenze tra queste leggi. Così, gli effetti possono essere diversi in altri luoghi, ha scritto Friedman.

Eppure, visto che restrizioni simili continuano ad apparire in tutto il paese, i risultati suggeriscono che i politici dovrebbero essere attenti a non spingere indirettamente i minori verso le sigarette nella loro ricerca per ridurre il vaping, ha detto.

Cosa suggerisce come alternativa? "Se il Connecticut è determinato a fare un cambiamento prima che il divieto di aromi della FDA per i prodotti combustibili entri in vigore, un buon candidato potrebbe essere la limitazione di tutte le vendite di prodotti di tabacco ai rivenditori per soli adulti, cioè dai 21 anni in su", ha detto. "Questo ridurrebbe sostanzialmente l'esposizione accidentale dei bambini ai prodotti del tabacco nei minimarket e nelle stazioni di servizio, e l'accesso degli adolescenti ad essi, senza aumentare gli incentivi a scegliere prodotti combustibili più letali rispetto alle opzioni non combustibili come le sigarette elettroniche".

Questo lavoro è stato sostenuto da una sovvenzione del National Institute on Drug Abuse del National Institutes of Health e del FDA Center for Tobacco Products (CTP). Il contenuto è di esclusiva responsabilità dell'autore e non rappresenta necessariamente le opinioni ufficiali del National Institutes of Health o della Food and Drug Administration.