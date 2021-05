La richiesta di concordato in continuità avanzata al Tribunale fallimentare da Vincenzo Onorato per la compagnia di navigazione Cin-Tirrenia è la classica autocandidatura del Conte Dracula alla presidenza dell’Avis.

Lo raccontano palesemente gli stessi documenti presentati al Tribunale per suffragare la richiesta. Sia nelle parti in cui, dovendo ricostruire le vicende che hanno portato all’attuale dissesto, quei documenti non possono esimersi dal raccontare la sequela di conflitti d’interesse – e qualcos’altro che certamente valuterà la Procura, prima o poi – in cui la famiglia è incorsa nel gestire i propri vantaggi di azionista rispetto a quelli della società gestita (e finanziata insensatamente dallo Stato); sia soprattutto – ed è la vera novità di questi giorni, dopo l’ultima udienza in tribunale, del 26 maggio – nelle parti in cui i consulenti di Onorato cercano di spiegare perché questo concordato sarebbe la soluzione preferibile per i creditori e per l’occupazione.

Lo fanno, in realtà, sulla base di un piano di rilancio assolutamente privo di presupposti attendibili.

La prima grande mistificazione riguarda il mantenimento dei livelli occupazionali promesso dal piano. E’ la leva che Onorato ritiene più efficace, in questo contando – si spera infondatamente – sull’appoggio di qualche sindacato. Più precisamente, il piano prevede “il mantenimento dei servizi ai clienti, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti”. Ma poi, contrologicamente, prevede la cessione di alcune navi. Siamo al paradosso. Meno navi in esercizio significano meno occupazione e meno servizi. E’ matematico.

Ma è sul tema dell’occupazione che il piano rasenta la protervia più assurda. Per Onorato, l’alternativa al concordato è la perdita di 6000 posti di lavoro. E’ una palla madornale. Se tutto andasse male la perdita sarebbe di 1000 posti – per 10 navi passeggeri, includendo quelle di Moby, e 4 da carico. In realtà, se - com’è sempre più verosimile attendersi - il concordato non sarà concesso, i dipendenti sarebbero tutelati dalla totale vendita delle navi con la clausola sociale da parte di Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, creditore principale di Cin, che potrebbe rientrare immediatamente in possesso degli asset risolvendo il contratto di vendita per inadempienza. Le navi sarebbero “operate” (gestite, per tradurre dal gergo) da un qualsiasi altro Armatore acquirente che dovrebbe assumersi l’impegno a mantenerne integralmente l’occupazione, anche eventualmente assegnando le residue linee in convenzione non ancora assegnate.

La verità è che Cin-Tirrenia è stata gestita come peggio non avrebbe potuto e che questa gestione ha generato vantaggi indebiti solo all’azionista. Al 30 giugno 2020 Cin accusava una perdita netta di 189 milioni di Euro, un patrimonio netto negativo per 126 milioni e un totale di passività a quota 470 milioni! Altro che buona gestione. E da allora le cose sono ovviamente peggiorate, per il crollo del turismo e l’aumento del prezzo del carburante.

A che titolo Cin possa, con simili presupposti, promettere al Tribunale il pagamento integrale delle spese di ristrutturazione, il pagamento integrale dei crediti prededucibili “maturati in occasione e/o in funzione della presente procedura di concordato preventivo” e tutti gli altri rimborsi dei debiti che il piano promette di pagare è un assoluto mistero. Certo, il piano prevede che Cin-Tirrenia vendano tra il 22 e il 24 cinque navi, ed è difficile ma possibile. Viene in mente però una scena cara a tutti i napoletani, quella di Totò in Miseria e Nobiltà, quando si legge che da questa vendita l’attesa di ricavo sarebbe di circa 100 milioni: la scena è quella in cui Totò, per comprare la cena, decide di dare in pegno il cappotto, ma poi ipotizza l’acquisto di tali e tante prelibatezze che la sua “spalla” gli chiede: “Ma che cosa stiamo dando impegno, il cappotto di Napoleone?”. In realtà, quelle 5 navi hanno un valore di mercato molto ma molto più basso di 100 milioni. E il totale dei debiti è sei volte tanto.

Non sarà certo da quella cessione che si potranno ricavare denari a sufficienza.

Insomma, a leggere nelle pieghe del piano, ai creditori – che in casi drammatici come questo tendono a preferire “l’uovo oggi” alla “gallina domani”, viene proposto un “uovo domani”. Quanto ai clienti, di fronte ad un eventuale accoglimento della proposta, si prospetta per loro il rischio della perdita delle vacanze e dei soldi spesi per prenotarle: in un ultimo estremo tentativo di fare cassa, infatti, Tirrenia sta continuando a promuovere offerte a tutta forza. Peccato che chi le sceglie probabilmente non sa – se non è un lettore del Sole 24 Ore o di alcune, poche, altre testate economiche come Economy – di star finanziando un’azienda tecnicamente fallita, che potrebbe anche non riuscire a fornire il servizio che sta promettendo in prevendita.