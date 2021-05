Tempi duri, durissimi richiederebbero leadership accorte e azioni coerenti. Non parliamo però solo della politica... inesorabilmente con la p minuscola. Parliamo di classe dirigente. Di Valori condivisi. Di paure dominanti e di esempi necessari al cambiamento. Parliamo di tanta gente che lavora e che vuole tornare a vivere. Parliamo di noi. Abbiamo ripreso a viaggiare? Chi? Come?

Milano Italia. Il biglietto #ioviaggioinlombardia di Trenord non si vende più nel circuito Trenitalia: quindi se da Roma o da Venezia, da Torino o da Palermo vuoi arrivare a Como a Sondrio, a Mantova e così via, il biglietto lo compri in terra lombarda. Ma anche nelle edicole lombarde, sai? Eh si. Peccato però che acquisterai un titolo di viaggio cartaceo, che ai tornelli automatici della metro sarai bloccato perché non lo legge; e di automatico ti resterà di essere "sbloccato" da un citofono di un operatore che ti aprirà quando potrà. Ah la Lombardia, adorata terra laboriosa, finita nelle mani di troppi manager pubblici trincerati dietro odiosi call center e siti web non coerenti a servire clienti, se non a colpi di slogan e propaganda. E i risultati al tempo del Covid sono quelli mostrati in foto. Treni regionali vuoti anche nell'ora di punta. Ma a chi dirlo? A chi farlo notare? Nelle logiche di appartenenza dominanti nel Paese, anche la Lombardia rischia di perdere il buon senso in politica sull'altare dell'appartenenza. Peccato! Soprattutto per chi da esterno, da cittadino del mondo, vuol credere al cambiamento possibile.

I treni vuoti nella regione più ricca e inquinata d'Europa, sono segno che si riparte non nel segno della mobilità sostenibile ma dell'individualismo automobilistico? Forse si. Ma forse il treno vuoto è anche dettato da un morbo raccontato come la peste. Ma non è la Peste. E non siamo né nel trecento, né nel seicento. Le settimane scorrono intense e prolifiche per la ricerca e la medicina al giorno d'oggi per sconfiggere il Covid. Ma i danni ambientali dell'inquinamento che torniamo a produrre con comportamenti insostenibili sono destinati a durare e a far più danni.

Vogliamo tornare a parlare di Futuro oltre gli slogan? Costruiamolo sostenendo la mobilità pubblica e innovativa come pure si è avviato a fare con una tratta ecologica in Valcamonica... ma pure assumendo comportamenti di ascolto, coerenti a una visione pienamente sostenibile. Con i treni vuoti, bighellonare sul biglietto francamente è insostenibile.