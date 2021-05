I vaccini proteggono “a lungo”, ma non si sa bene quanto

Se siete completamente vaccinati, potreste essere entusiasti di riunirvi con la famiglia e gli amici quest'estate. Potresti anche pianificare una vacanza invernale. Ma ci sono ancora domande assillanti su quanto durerà la protezione dai vaccini contro il coronavirus. Per esempio, si esaurirà gradualmente o improvvisamente? Avrete bisogno di un'iniezione di richiamo? Purtroppo, non possiamo ancora rispondere a queste domande con certezza. Anche se i ricercatori sanno che i vaccini sono stati efficaci contro il COVID-19 finora, non c'è un track record per fornire dati per il futuro, che è l'unico modo per saperlo con certezza.

"Possiamo solo dire che un vaccino è protettivo finché lo misuriamo", dice lo specialista in malattie infettive della Yale Medicine Jaimie Meyer, MD, MS.

Nel frattempo, ci sono alcune cose che sappiamo.

Una è che i tre vaccini coronavirus autorizzati per l'uso negli Stati Uniti forniscono un alto grado di protezione per almeno tre mesi, sulla base di studi clinici che hanno iniziato già lo scorso luglio. Ma stanno emergendo più dati sui vaccini mRNA. Un monitoraggio di follow-up di coloro che hanno ricevuto i vaccini (e non i placebo) negli studi sul vaccino mRNA ha fornito nuove informazioni. Ad aprile, un rapporto su The New England Journal of Medicine (NEJM) ha detto che in tutti i 33 partecipanti che avevano ricevuto il vaccino Moderna durante la sperimentazione di fase I, la protezione è rimasta alta per sei mesi dopo la seconda iniezione.

Lo stesso mese, Pfizer ha riferito che il suo vaccino era ancora altamente efficace a sei mesi. Il vaccino Johnson & Johnson è stato introdotto in una data successiva e i ricercatori stanno ancora raccogliendo dati post-vaccinazione.

"I dati attuali sui vaccini mRNA [Pfizer e Moderna] sono molto promettenti", dice Akiko Iwasaki, PhD, professore di immunobiologia alla Yale School of Medicine e ricercatore dell'Howard Hughes Medical Institute. Iwasaki nota che il rapporto NEJM sul vaccino Moderna ha mostrato un graduale declino nella protezione anticorpale nei suoi soggetti - e, sulla base della pendenza, lei dice che è una notizia di speranza. "Se gli anticorpi stanno scendendo molto rapidamente, ci si aspetta che questo duri per un breve periodo". Il lento declino fa sperare che i vaccini mRNA saranno protettivi per almeno un anno, se non di più, dice. "Oltre agli anticorpi circolanti, le cellule B di memoria e le cellule T possono rispondere rapidamente per controllare l'infezione. Potrebbero essere molti più anni, a meno che non ci siano varianti che sono in grado di eludere questo tipo di immunità".

Pfizer e Moderna continueranno a monitorare l'immunità nei partecipanti alla sperimentazione clinica nel tempo. Stanno anche studiando potenziali richiami per estendere la durata del vaccino e proteggere dalle varianti virali. (Mentre i vaccini hanno fornito una forte protezione contro le varianti principali che già conosciamo, come B.1.1.7 - identificata per la prima volta nel Regno Unito - non sappiamo quanto bene funzioneranno contro le varianti che potrebbero emergere).

I livelli di anticorpi nelle persone sono stati un obiettivo chiave, in parte perché queste proteine - prodotte dal sistema immunitario del corpo quando rileva sostanze nocive - sono facilmente misurate con campioni di sangue. "Gli anticorpi sono un ottimo marcatore per la protezione contro l'infezione, quindi monitoreremo questi livelli finché potremo misurarli", dice Iwasaki.

"I dati sul graduale declino degli anticorpi nei destinatari dei vaccini mRNA suggeriscono che probabilmente indurranno una forte protezione per lungo tempo”.

Le cellule T, che gli scienziati stanno ancora studiando per la loro capacità di uccidere le cellule infettate dal virus nel contesto del Covid-19, possono anche fornire una protezione importante, anche se è più difficile da misurare. L'anno scorso, uno studio su Nature ha mostrato che le persone infettate dalla sindrome respiratoria acuta grave (Sars), un'altra epidemia di coronavirus che ha ucciso quasi 800 persone nel 2003, hanno mantenuto l'immunità delle cellule T 17 anni dopo la loro guarigione.

"L'altro modo in cui possiamo approssimare, da un livello clinico, quanto dura la protezione è guardando l'immunità naturale", dice il dottor Meyer. Questo significa studiare le persone che hanno sviluppato l'immunità dopo essere state infettate dal COVID-19. "Sappiamo che almeno per i primi mesi dopo la malattia sintomatica, e anche più a lungo, è improbabile che le persone si reinfettino", dice.

Ma mentre l'immunità naturale può fornire informazioni utili, è importante sapere che l'immunità indotta dai vaccini mRNA è più forte e più affidabile che quella prodotta dall'infezione, dice Iwasaki. Questo perché i livelli di immunità naturale tendono a differire da persona a persona. "I vaccini normalizzano la risposta ad un livello molto alto, dove eleva uniformemente tutti", dice. "Se si inizia con un livello alto, anche se si inizia a diminuire da quel livello, ci vorrà molto più tempo prima di aver bisogno di un richiamo".