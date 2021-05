D&G nei guai in Russia per uno spot con i baci gay

Un'immagine vale più di mille parole, e molti cittadini russi semplicemente non vogliono sentire cosa dicono alcune immagini. Due brevi video di Dolce & Gabbana facevano parte della campagna globale "Love is Love" della casa di moda italiana in vista di San Valentino. Uno spot Instagram mostrava due ragazze che si baciavano e l'altro mostrava due giovani uomini che si baciavano. Mikhail Romanov, un membro del partito di governo Russia Unita che siede nella Duma, o camera bassa del parlamento, ha presentato una denuncia sugli annunci Instagram che mostrano coppie dello stesso sesso che si baciano. Sulla base della protesta del legislatore, un procuratore ha presentato un reclamo chiedendo che gli annunci siano vietati nel paese.

Le relazioni omosessuali sono legali in Russia, ma una legge del 2013 vieta la diffusione di "propaganda sulle relazioni sessuali non tradizionali" tra i giovani russi. I gruppi per i diritti umani condannano la legislazione in quanto contribuisce ad aumentare l'ostilità sociale verso l'omosessualità.

Nel 2018, Dolce & Gabbana è stato costretto a cancellare una sfilata in Cina in mezzo a un contraccolpo contro una campagna pubblicitaria che celebrità e utenti dei social media hanno definito razzista. Il brouhaha ha portato i siti di e-commerce cinesi a boicottare i prodotti dell'etichetta. Il servizio stampa della Russia ha detto che maggiori informazioni su come sta procedendo il processo saranno fornite in un paio di settimane.