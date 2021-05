Boom di risse a bordo degli aerei civili americani

Domenica mattina, il volo Southwest Airlines #770 stava facendo uno dei suoi consueti viaggi senza scalo da Sacramento a San Diego. Durante l'ora e mezza di volo, una passeggera ha ripetutamente ignorato le istruzioni standard in volo. All'atterraggio, l'assistente di volo ha detto al passeggero di tenere la cintura di sicurezza allacciata mentre l'aereo era ancora in movimento. Il passeggero ha risposto dando un pugno violento all'assistente di volo in faccia, coprendola di sangue e facendole perdere due denti anteriori.

Questo orribile incidente è solo l'ultimo di quello che la Federal Aviation Administration (FAA) dice essere un drammatico aumento di comportamenti indisciplinati o pericolosi a bordo degli aerei passeggeri. In un anno tipico, da 100 a 150 casi formali di cattivo comportamento dei passeggeri sono considerati normali dall'autorità dei trasporto. Ma la FAA ha ricevuto circa 2.500 rapporti di comportamento indisciplinato dei passeggeri, e 1.900 rapporti di passeggeri che si rifiutano di indossare maschere, in barba a una legge federale promulgata quest'anno che richiede di indossare maschere sui trasporti pubblici che includono aerei, autobus e treni.

Solo nel 2021, finora, ci sono stati oltre 1.300 casi segnalati - ancora più notevole considerando che il numero di passeggeri rimane al di sotto dei livelli pre-pandemici. I passeggeri colpevoli di cattivi comportamenti si rifiutano di indossare maschere, bevono eccessivamente e si impegnano in aggressioni fisiche o verbali, tra cui ciò che la FAA descrive come intimidazione politica e molestie ai legislatori. Una scazzottata è scoppiata a Fort Lauderdale, in Florida, per l'uso della maschera, e un passeggero è stato scortato fuori da un volo a Washington D.C. dopo aver discusso con gli assistenti di volo sulla regola della maschera. In aprile, Alaska Airlines ha bandito la senatrice statale dell'Alaska Lora Reinbold per essersi continuamente rifiutata di seguire la politica delle maschere della compagnia aerea, che è stata emanata prima del mandato federale. Il legislatore repubblicano è stato un oppositore vocale delle misure di mitigazione Covid-19.

Lunedì la FAA ha annunciato che stava cercando multe per un totale di più di 60.000 dollari contro cinque passeggeri indisciplinati. Tra i prelievi ci sono 9.000 dollari di multa per una donna che si è continuamente rifiutata di indossare una maschera correttamente e ha imprecato contro gli assistenti di volo su un volo Allegiant Air del 15 febbraio da Ft. Lauderdale, Florida, a Knoxville, Tennessee; una multa di 18.500 dollari contro un passeggero che ha portato il proprio alcool a bordo di un volo JetBlue del 15 febbraio da Fort Lauderdale a Las Vegas, ha rifiutato di smettere di bere quando gli è stato chiesto, e ha rimosso la sua maschera facciale e l'ha indossata in modo improprio nonostante le indicazioni degli assistenti di volo; e una multa di 52.500 dollari contro un passeggero che ha colpito un assistente in faccia due volte e ha cercato di aprire la porta della cabina di guida durante un volo Delta Airlines a fine dicembre.

