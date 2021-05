Blackrock: Wall Street sottovaluta il rischio geopolitico

Secondo un nuovo rapporto di BlackRock, gli investitori sono così preoccupati per l’inflazione che stanno perdendo completamente i rischi geopolitici sullo sfondo. E gli investitori hanno ragione: l'aumento dei prezzi potrebbe spingere le banche centrali ad alzare i tassi di interesse, il che danneggerebbe i prezzi delle azioni. Ma BlackRock ritiene che tutti questi discorsi li stiano distraendo da qualcosa che potrebbe avere un impatto ancora maggiore sui loro investimenti, ovvero le tensioni globali.

L'indicatore chiave del rischio geopolitico dell'azienda, dopo tutto, ha toccato il suo livello più basso dal 2017. In altre parole, gli investitori non stanno prestando abbastanza attenzione a tre cose in particolare: la minaccia di grandi attacchi informatici, la rivalità tecnologica Usa-Cina e le crisi politiche post-pandemiche nei mercati emergenti.

Se le tensioni si infiammeranno, BlackRock pensa che gli investitori avranno bisogno di aggiustare i loro portafogli. Lo stand-off tecnologico tra Stati Uniti e Cina potrebbe indebolire lo yuan cinese, che potrebbe danneggiare gli investimenti nella valuta. Un attacco informatico potrebbe spingere gli investitori verso la sicurezza del dollaro Usa, il che sarebbe un bene per gli investitori stranieri ma un male per le aziende americane che dipendono dalle esportazioni. E poiché i beni di consumo latino-americani tendono a fare bene a prescindere dallo stato delle loro economie, sono in grado di beneficiare delle turbolenze nei mercati emergenti.

Quando i rischi geopolitici aumentano, anche la volatilità del mercato azionario - cioè le oscillazioni dei prezzi delle azioni - tende ad aumentare. Quindi, chi pensa che BlackRock sia sulla buona strada, potrebbe investire in una misura chiave della volatilità del mercato azionario - l'indice di volatilità (Vix) - comprando un fondo scambiato in borsa (Etf) che traccia i contratti futures Vix. Basta essere consapevoli di uno svantaggio importante: si devono pagare le commissioni ogni volta che l'Etf reinveste in nuovi contratti futures, cosa che fa ogni volta che quelli vecchi scadono. Quindi non solo non farete soldi se il Vix rimane piatto o scende: in realtà perderete soldi.