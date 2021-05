Big dei mobili britannici sbarca in Borsa a Londra

Il rivenditore di mobili britannico Made.com ha annunciato questa settimana che sta progettando di fare il suo debutto in borsa al London Stock Exchange.

Se questa pandemia ci ha reso conoscitori di qualcosa, è il sedersi, dormire e raggomitolarsi in posizione fetale mentre cantiamo "The sun'll come out... tomorrow..." tra singhiozzi spezzati. Quindi ha senso che dalle ceneri di questo stile di vita sedentario, Made.com sia emersa più desiderosa che mai di debuttare sul mercato azionario britannico.

Il piano dell'azienda è quello di reinvestire i soldi ricavati dall'offerta pubblica iniziale nel business, far crescere le vendite annuali di quattro volte entro la fine del 2025, ed espandersi oltre il suo attuale focus europeo. I documenti non hanno menzionato quale valutazione l'azienda stia puntando, ma i report l'hanno messa intorno a 1,4 miliardi di dollari. Questo è sia tre volte le vendite dell'anno scorso che davanti al vicino rivale tedesco Westwing, che è valutato solo al doppio delle sue vendite.

Made.com o non Made.com, il numero record di IPO dell'ultimo trimestre ha iniziato a prosciugarsi. Ci sono alcune ragioni per cui: la turbolenza del mercato azionario alimentata dall'inflazione, l'umore inacidito degli investitori verso le aziende ad alta crescita, e le delusioni delle aziende recentemente quotate Bumble e The Honest Company, le cui azioni sono scese al di sotto dei loro prezzi IPO. E finché c'è il potenziale per un'accoglienza tiepida, le aziende non rischiano di vendere le loro azioni a buon mercato.

L'annuncio di Made.com arriva proprio mentre il Regno Unito ha esposto i piani per bloccare alcune aziende dall'entrare nel London Stock Exchange. Il governo è preoccupato per il denaro sporco nei suoi mercati finanziari, quindi vuole fermare qualsiasi quotazione che potrebbe, diciamo, dare l'accesso di uno stato straniero agli interessi nazionali o commerciali. Ma i dirigenti aziendali pensano che questa sia una mossa strana, che mina direttamente l'offerta del governo di attirare più aziende giovani e in rapida crescita sul suo mercato azionario.