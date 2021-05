La tecnologia italiana salva il chip dal crash

Nel cuore dello sviluppo c'è il digitale. E nel cuore del digitale c'è la tecnologia italiana. Siamo stati pionieri, dall'epopea Olivetti ai touchscreen, e oggi non avremo grandi volumi, ma abbiamo l'eccellenza. E abbiamo, ancora, i pionieri. Quelli che non perdono mai l'entusiasmo e continuano a innovare. «Non c'è periodo storico in cui ci sia stata tanta evoluzione tecnologica come negli ultimi cinquant'anni», spiega a Economy Antonio Zaffarami (nella foto), presidente di Eles Semiconductor Equipment SpA, uno dei campioni di innovazione italiani (sta a Todi), quotata all'Aim e con una consociata a Singapore e un'altra nella Silicon Valley. È gran parte merito di Eles se i nostri telefonini, i nostri computer, ma anche i forni a microonde o le auto che guidiamo non "crashano" dopo due minuti. Perché è a Eles che si rivolgono i grandi più grandi produttori di microchip e dispositivi elettronici, da ogni parte del mondo, per verificare l'affidabilità dei propri dispositivi in modo da immettere sul mercato microchip senza difetti. «Quella del silicio - il semiconduttore impiegato per la fabbricazione dei microchip, ndr - è stata la rivoluzione più veloce e più grande della storia dell'uomo, ma si può rompere facilmente nelle prime ore di funzionamento. Prima della nostra innovazione i produttori di microchip erano sì attrezzati per fare prove per ridurre la problematica, ma arrivavano a un livello di affidabilità non sufficiente per applicazioni mission critical». Ovvero gli end market dei settori automotive, industriale, aerospaziale e difesa, ovvero le vere leve di crescita dei chip.

Ma in cosa consiste la rivoluzione introdotta da Eles? «Senza spingerci nel tecnico, vendiamo macchine di test non solo per fare test ma per migliorare l'affidabilità dei prodotti», risponde il presidente. «I nostri macchinari non solo testano le effettive prestazioni dei semiconduttori, ma eseguono anche veri e propri stress test, simulando l'invecchiamento dei dispositivi sottoponendoli alle medesime sollecitazioni alle quali sarebbero sottoposti nella vita reale , ma accelerandole. In questo mondo è possibile non solo testare i microchip, ma anche ottenere indicazioni per migliorarli individuando le difettosità critiche». La metodologia che fa tutto questo si chiama Rete Eles, acronimo di Reliability Embedded Test Engineering e sottopone i dispositivi a una matrice di stress di temperatura, tensioni, correnti, frequenze e cicli accuratamente ottimizzati con algoritmi avanzati, per individuare quei guasti intermittenti difficili da trovare. «I nostri strumenti software di monitoraggio in tempo reale danno accesso alle prestazioni di ogni dispositivo durante la qualificazione», chiarisce Zaffarami. «E i nostri strumenti di analisi dei dati mettono i produttori in condizione di intraprendere azioni correttive a livello di processo e di progetto. Siamo gli unici nel mondo ad aver elaborato questa metodologia», sottolinea il presidente di Eles. «Permette una migliore affidabilità per ridurre il time to market, migliorare la resa di produzione, portandola al 99% o più, e diminuire il costo. Negli ultimi anni siamo stati protagonisti della qualifica e del miglioramento affidabilistico "zero Difetti" di prodotti e tecnologie apripista come i nuovissimi e complessi dispositivi Adas a supporto della guida e guida autonoma, dove la soluzione Eles è ormai la best practice», conclude Zaffarami.