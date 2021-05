Comunicare è questione di geni

Alzi la mano chi lo ha visto almeno una volta in giacca e cravatta. Di nero o di bianco tecno-vestito, Franco Pomilio ha un modo tutto suo di abbigliarsi e di riavviarsi i capelli naturalmente lunghi e ribelli. D’altra parte, gli è consentito perché - risultati alla mano - è un genio della comunicazione. La sua agenzia è nata a Pescara negli anni Sessanta su iniziativa del padre Oscar e dello zio Gabriele. All’inizio si chiamava Pomilio Idee, poi trasformata in Pomilio Blumm come l'omonima rivista. Si deve a lui l'idea di focalizzare le energie dell'azienda sulla comunicazione degli enti pubblici e delle grandi istituzioni dove si colloca tra le prime a livello mondiale. Lo scorso anno ha superato il tetto dei 25 milioni di fatturato. Franco Pomilio ha sempre creduto nelle reti professionali e nelle collaborazioni imprenditoriali: negli anni Ottanta dà vita alla Ameen-Blumm per affrontare il mercato dell’Arabia Saudita, nel 2005 costituisce l’Ultra European Network e nel 2019 partecipa al Blue Print Network con Promomedia e Arti Grafiche Boccia. Adesso conta su 103 uffici sparsi in tutto il mondo e un gruppo di settemila professionisti associati. E lui, dall’Abruzzo, in tandem col fratello Massimo, riesce a riempire di commesse e contenuti il vasto impero costruito in vent’anni di giocoso lavoro. Il logo dell'azienda è da sempre il rinoceronte, rivisitato di recente dal leggendario grafico Milton Glaser: per intenderci, l'inventore di "I ♠ NY". Franco ci si riconosce: e carica a testa bassa. Una caratteristica che ha sempre accompagnato la storia imprenditoriale dei Pomilio, per natura pionieristici e innovativi. Il nonno Amedeo aveva fondato le Distillerie Aurum (per un’intuizione del vate Gabriele D’Annunzio). Ancora prima, si deve ai Pomilio il primo volo postale italiano nel 1917. Franco ha raccolto il testimone. Sa da dove viene e, soprattutto, sa dove vuole arrivare.