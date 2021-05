Ci piace: sui fondi Ue Milano fa sul serio imitiamola / Non ci piace: Borsa italiana ora lo Stato non ripeta i suoi errori

Ci piace: sui fondi Ue Milano fa sul serio imitiamola

Il Comune riesce ad aggiudicarsi nuovi finanziamenti europei vincendo i bandi appropriati

Due buone notizie dal fronte milanese sulle prospettive dell’impiego dei fondi europei da parte del nostro Paese e dei suoi enti territoriali. A metà aprile il Comune di Milano ha saputo che una propria manifestazione di interesse per alcuni interventi sulle aree urbane finanziabili dall’Unione europea, al termine di un complicato processo di selezione, è stata accettata e finanziata per circa 9 milioni di euro. Il progetto riguarderà essenzialmente il sostegno alla popolazione anziana (cam, csrs e molte altri servizi).

E non basta. Sempre il Comune di Milano nella sua “Commissone politiche europee” ha fatto il punto sullo stato di attuazione e valorizzazione del cosiddetto programma Reacteu. Ebbene: dalla valutazione è emeso che sono aumentati i fondi per le città metropolitane (da 815 milioni a 1 miliardo di euro) e nei prossimi giorni si saprà di quanto per Milano. Saranno comunque fondi europei significativi (70/100 milioni) da investire sulla transizione ambientale (90%) e sulla coesione sociale (10%) entro il 2023: cioè subito.

Le due segnalazioni – che non a caso provengono da un vero esperto di politiche europee come il consigliere comunale Carmine Pacente – dimostrano che l’approccio ai sussidi comunitari per essere vincente dev’essere estremamente professionale e competente.

Finora in Italia le cose sono andate prevalentemente in modo diverso. E molti, troppi enti locali hanno rinunciato per insipienza a oltre la metà dei fondi europei potenzialmente a loro riservati. Ecco: non possiamo più permettercelo.