Ripartire senza disperdere energie. Letteralmente

L’energia elettrica come grande motore della ripartenza, e la modernizzazione della rete come chiave di volta che può giocare un ruolo fondamentale nella ripresa dell’economia italiana: grazie (anche) al Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Matteo Ballarin, fondatore del Gruppo Europe Energy - una delle società italiane maggiormente dinamiche e innovative nel mercato Europeo dell’Energia Elettrica e del Gas, con una grande spinta all’internazionalizzazione - ha basato da sempre la strategia del gruppo sull’ innovazione e sulla volontà di anticipare il mercato.

Con 160 dipendenti, 90mila clienti in Italia e 20mila all’estero, Europe Energy dal 2007 (anno della fondazione a Verona) è cresciuta enormemente, tanto da diventare una importante realtà multi-utility nel mercato retail italiano ed estero, una piattaforma logistica capace di consegnare energia e gas naturale ovunque in Europa

È ovvio quindi che il fondatore abbia le idee molto chiare su come la grande occasione del Pnrr non vada sprecata: soprattutto nel settore dell’ammodernamento della rete elettrica: «Il Piano mira al rilancio del Paese attraverso un investimento di ben 250 miliardi di euro», spiega Ballarin, «stanziati sotto forma di prestiti o di elargizioni a fondo perduto in molteplici ambiti tra cui digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, e inclusione sociale. Tutto per raggiungere un traguardo piuttosto ambizioso: aumento della crescita e dell’occupazione, e impatto positivo sul Pil del 3% entro il termine del 2026. In questo piano tuttavia, sembra che una questione particolarmente importante sia stata tralasciata: quella legata alla rete di energia elettrica. Pur essendo infatti presenti investimenti in ambito di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici per un totale di 30 miliardi, la questione circa l’ammodernamento della rete elettrica risulta completamente esclusa».

Così facendo, non si persegue di certo una politica di sostenibilità e nemmeno di economicità, dato che il tasso di dispersione di energia (che al momento è quantificato intorno al 10%) è destinato a trasformarsi poi in un rincaro del 10% sulle bollette degli italiani, già gravati da prezzi in generale crescita a causa del difficile periodo pandemico: «La dispersione di energia rappresenta un costo aggiuntivo», prosegue Ballarin, «che viene inserito all’interno delle fatture, nella sezione “Componente Energia” che include i costi di approvvigionamento e dispacciamento, dato che ovviamente l’energia persa è stata comunque prodotta e trasportata sino all’utente finale».

Naturalmente questa problematica ha ripercussioni sull’impatto ambientale e sulla globale efficienza del sistema Paese, creando un effetto negativo a cascata, al quale Ballarin - che nel corso degli anni ha svolto vari ruoli istituzionali come membro degli Exchange Committee dell’European Energy Exchange e dell’Hungarian Power Exchange, oltre a essere membro della commissione energia di Assolombarda e, non da ultimo, membro del direttivo di Confindustria Serbia - riserva molta attenzione ed è particolarmente sensibile: «Non intervenire in questo momento, significherebbe mantenere un gap competitivo rispetto ai paesi economicamente più rilevanti, e perdere l’opportunità di creare forza lavoro. Vorrebbe dire rinunciare, insomma, ad ammodernare non solo il settore energetico, ma l’intero Paese attraverso una ripresa economica rapida e diretta. In periodi difficili e delicati come quello che sta affrontando il nostro Paese dall’inizio della pandemia, sarebbe fondamentale scegliere con raziocinio dove investire, pensando al bene del Paese».