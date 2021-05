La globalizzazione delle tasse salverà gli stati (a spese dei gafa)

Ci voleva il Covid 19 per convincere gli Stati, anche i più liberisti come gli Usa, che è arrivato il momento di far pagare le tasse a chi non versa un dollaro all’erario come quei 55 colossi quotati a Wall Street il cui contributo fiscale al bilancio federale nel 2020 è stato pari a…zero. È arrivato il momento di mettere le mani nelle tasche delle grandi imprese (cominciando dai Gafa, dai giganti di Internet ma non solo) imponendo a tutti un “tasso minimo di prelievo” non inferiore al 21%.

Non è un’ipotesi di studio, ma la proposta (concretissima) dei ministri delle fFnanze del G20, riuniti a Roma ai primi d’aprile (sotto la regia del nostro ministro del Tesoro, Daniele Franco); proposta che impegna i 19 stati più ricchi del pianeta aderenti all’organizzazione e i membri dell’Unione europea a mettere in cantiere prima dell’estate prossima questa riforma “rivoluzionaria” della fiscalità mondiale e farla approvare dai parlamenti entro l’autunno.

Possibile? La proposta, per la verità, risale a quattro anni fa quando fu presentata ufficialmente dai vertici dell’Ocse, ma oggi quel documento che fissa al 21% il tasso minimo d’imposizione fiscale per le aziende in tutto il mondo ha al suo attivo l’endorsement della nuova amministrazione americana (la neo ministra del Tesoro, Janet Yellen, ha dichiarato che Washington sta lavorando concretamente perché il progetto del G20 diventi realtà il più presto possibile) e, contemporaneamente, il sostegno del Fondo Monetario internazionale che per bocca del suo capo-economista, Gita Gopinath, ha fatto sapere di essere favorevolissimo a un’imposta minima globale sulle società.

«Questo progetto dell’Ocse, ora fatto proprio dal G20 e dalla nuova amministrazione americana – spiega il capo delle politiche fiscali dell’Ocse Pascal Saint-Amans – è come un nuovo patto fondativo della globalizzazione a favore degli Stati che così potranno attivare politiche sociali (educative, culturali, etc) e attirare per questa via positiva gli investimenti».

Insomma, il fisco come strumento delle politiche keynesiane a favore dello sviluppo. Lo ha riconosciuto perfino uno dei boss mondiali del turbocapitalismo finanziario come Jamie Dimon, gran capo di JPMorgan Chase, che in una recente intervista al Wall Street Journal ha detto senza giri di parole che le tasse debbono aumentare perché questo è l’unico modo per mettere in sicurezza i conti pubblici (oggi, in Usa, il rapporto debito/Pil è al 120%), ridurre le diseguaglianze sociali («Solo il 30% degli americani guadagna appena 15 dollari l’ora», ha ricordato Dimon) e dare basi solide alla crescita «perché un deficit/Pil superiore al 10-15% l’anno non è sostenibile all’infinito».



Manca tutto e l’automotive si ferma

L’apparato industriale globale sta sperimentando in queste settimane di ripresa una mancanza di risorse non meno grave, quella di materie prime (per esempio l’acciaio) e di componenti (per esempio microprocessori e componenti elettroniche). La fabbrica globale si sta misurando con quella che i francesi chiamano la rupture de stock, la mancanza di rifornimenti lungo le complesse catene del valore. Il caso industrialmente più eclatante e significativo è quello dell’auto, la cui filiera da almeno un ventennio s’è organizzata secondo i criteri (insegnati per primo da Toyota) del just in time e della lean production, niente scorte in magazzino e niente file di vetture sui piazzali. La conseguenza è che oggi la Ford, negli Usa, ha dovuto fermare molte catene di produzione perché mancano l’acciaio per le scocche, i componenti di polipropilene per le carrozzerie, i componenti elettronici per i motori. E lo stesso è accaduto a Toyota, Hyundai, Volvo, Stellantis (Fca + Peugeot), Renault.

Alla pandemia s’è aggiunta la siccità, che ha messo in crisi la produzione di wafer al silicio (che ha bisogno di grandi quantità d’acqua) nello stabilimento Tsmc di Taiwan da cui esce il 70% di questo componente essenziale per i microprocessori. Manca anche l’acciaio: i grandi gruppi siderurgici hanno ridotto al minino il numero degli altoforni attivi e la ripresa regolare delle forniture non potrà avvenire prima di giugno: le consegne sono fissate a 12 settimane rispetto alle 5 dell’anno scorso mentre il prezzo spot è balzato dai 550 agli 830 euro a tonnellata. Risultato finale: nel primo semestre 2021 la produzione scenderà di almeno 1,3milioni di vetture (su un totale di 20-25milioni in media).

Parigi vuole cancellare le “regole stupide”

Rivoluzione nei processi industriali e rivoluzione nella spesa pubblica. Cominciando dall’Unione europea dominata da un quarantennio dalle regole di Maastricht, per cui il deficit di ogni Stato, non può superare il 3% del suo Pil e il suo stock di debito non può andare oltre il 60% della ricchezza nazionale.

Valori che oggi, dopo un anno di pandemia, appaiono quasi insensati: la Francia, per dire, è ben oltre il 120% del debito . Ed è proprio dalla Francia che ora arriva l’idea – un progetto messo a punto da tre economisti del Cae, Conseil d’analyse économique – di sbarazzarsi delle “regole stupide” di Maastricht (definizione del nostro Romano Prodi). Il progetto francese prevede la cancellazione pura e semplice del parametro del 3% e la sostituzione del 60% sul debito con un meccanismo basato sull’individuazione, Stato per Stato, di un obiettivo di debito pubblico su base quinquennale fissato sulla base di analisi precise e condivise dalle autorità di bilancio – per esempio, la Corte dei Conti - sulla sua sostenibilità. Passerà il vaglio di Bruxelles? Molto dipenderà dalle elezioni tedesche di settembre.