Il gaming è un business da 175 miliardi di dollari

Altro che giochi da ragazzi: gli e-games sono letteralmente decollati nel 2020, complice la clausura forzata. E oggi rappresentano un mercato da 175 miliardi di dollari. Secondo un’analisi di Cross Border Growth Capital sono più di 2,7 miliardi i gamer in tutto il mondo, il 2020 è stato un vero annus mirabilis per l’industria dei videogiochi, che ha superato televisione, cinema e musica per prominenza industriale sul mercato dell’intrattenimento. L’Asia accoglie il maggior numero di gamer (1,5 miliardi), mentre l’Europa si piazza al secondo posto con 386 milioni di giocatori; Medio Oriente, Africa, America Latina e Nord America seguono a ruota con - rispettivamente - 377, 266, e 210 milioni.

La crescita del mercato - nota Cross Border Growth Capital - è stata guidata in primis dall’aumento degli abbonamenti, con giocatori disponibili a una fruizione freemium: in Usa nel 2019, il 53% degli user Millennial e Z si sono abbonati a videogiochi, superando i servizi di Pay TV (51%), segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. I giochi per smartphone hanno poi accelerato la transizione al digitale: l’esperienza di gioco online ha segnato un +13,3% tra il 2019 e il 2020, raggiungendo i 74 miliardi di ricavi nel mondo. Il 2020 è stato un anno proficuo anche in termini di visualizzazioni: Among Us, League of Legends e Fortnite sono stati i videogiochi più visti in streaming su Twitch nel 2020, mentre YouTube ha registrato 100 miliardi di ore di visualizzazione su più di 40 milioni di canali di gaming attivi. Il risultato è la nascita di un vero e proprio trend nella creazione di community: con più di 140 milioni di user mensili per Twitch e 100 milioni per Discord, già oggi molte aziende stanno offrendo ai loro utenti una community con cui condividere, creare, giocare, e assistere a eventi live.

All’interno del mondo del Gaming, da segnalare il successo straordinario degli Esports, competizioni sportive organizzate a livello professionistico. Nati come nicchia del videogioco, gli Esports vengono oggi considerati un mercato a parte che vanta un vasto ecosistema di giocatori, tifosi, eventi, leghe, e competizioni occasionali. A dimostrarlo, anche in questo caso, sono i numeri: nel 2020 gli Esports hanno registrato circa 1 miliardo di ricavi e secondo le previsioni il segmento crescerà fino a 1,6 miliardi entro il 2024 ad un CAGR del 14,3%. Tra l’altro, già nel 2019, con oltre 100 milioni di spettatori live, il torneo Esports di League of Legends ha superato il Super Bowl (98 milioni) in termini di pubblico. Un successo che inevitabilmente trascina la crescita dei contenuti sponsorizzati, che rappresentano la maggior fonte di ricavi del settore: 584 milioni.