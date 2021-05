Dallo speziale alla medicina traslazionale

L’impero farmaceutico della famiglia Dompé ha origine nell’eta dell’oro del melodramma italiano, verso la metà del XIX secolo quando Gian Antonio Dompé teneva bottega di speziale nel cuore di Milano, accogliendo di frequente trai suoi più assidui clienti Leoncavallo, Verdi e Puccini. Da allora si sono succedute quattro generazioni, Onorato, Franco, Sergio e attualmente Nathalie. Il piccolo Sergio, figlio di quest’ultima, rappresenta la promessa di una sesta generazione, con grandi opportunità di innovazione sia dal punto di vista strategico organizzativo, che sotto il profilo della “creatività” farmacologica e tecnologica. Non è dunque sorprendente che il nuovo ceo della Dxt- Terapie innovative, sia dallo scorso anno, Mauro Ferrari, matematico, bio-tecnologo, oncologo, farmacologo. Obiettivo della società, che ha sede a San Francisco è sviluppare nuove tecnologie per la personalizzazione del trattamento di alcune patologie incluse quelle che flagellano il nostro presente come il Covid -19. La Dxt è perfettamente posizionata per potenziare l’habitus di un nuovo approccio che unisce ricerca multidisciplinare a larghissimo spettro, raccolta ed elaborazione di dati ed applicazione clinico-terapeutica. Ferrari è convinto che siccome dovremo convivere a lungo col virus, sarà necessaria la combinazione di approcci diversi, magari personalizzati. Parallelamente al delinearsi e consolidarsi di questo approccio all’interno della Dompé è emersa una nuova visione dell’agire imprenditoriale che valorizza il ruolo delle comunità e del ritorno sociale dell investimento. Questa trasformazione è il portato dell intelligenza e della lungimiranza al femminile con l’ingresso sulla scena strategica della Dompé di Nathalie, una giovane donna con un curriculum straordinario che ha sposato un imprenditore di altissimo livello della Silicon Valley, Chamat Palihapitiya, ideatore di “ Social capital” che opera in settori per lo più poco sviluppati del venture capital- e più orientati ale problematiche innovativa della venture philanthropy, pochi dividendi ai manager, molto ritorno per il bene delle comunità. Brave the New World diceva Aldous Huxley. Guardiamo avanti oltre la pandemia.