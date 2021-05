Sublitex (miroglio) sbarca a miami

Sublitex potenzia la sua presenza internazionale con l’apertura di una nuova sede commerciale a Miami. L’azienda fa parte del Gruppo Miroglio e si occupa della produzione di carte e film tecnici per stampa transfer su molteplici supporti, dai tessuti ai metalli ed è attiva da oltre 40 anni con una rete vendita in 50 paesi. La Sublitex America Corporation è il primo passo di un ambizioso piano di espansione internazionale che, nel triennio 2021-2024, vedrà la società approcciare nuovi mercati attraverso la creazione di veri e propri avamposti commerciali, per offrire un servizio sempre più efficiente, veloce e personalizzato. L’apertura della sede statunitense si affianca a un rinnovato piano di investimenti destinati allo stabilimento produttivo di Alba, potenziato attraverso la creazione di un nuovo reparto di finissaggio tessuti water free.