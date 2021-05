Breve, medio e lungo periodo. Questi i tre archi temporali lungo i quali si articolano le proposte e le riflessioni, messe sul piatto del dibattito pubblico sulla rinascita dell’Italia dopo la pandemia, che il Presidente di Anpit, Federico Iadicicco ha esposto nel corso dell’evento phygital “Italia Futura”, organizzato con Consenso Europa e cui hanno preso parte il Sottosegretario all’Agricoltura Centinaio, il Presidente di Coldiretti Prandini e il deputato di LeU Fassina. Tra i provvedimenti urgenti su cui lavorare per Anpit ci sono la Super Naspi con la razionalizzazione della rete di protezione sociale per aiutare le imprese a riprogrammare e per supportare chi ha perso il lavoro; il bonus scarica tutto: una detrazione fino a 5mila euro per l’acquisto dei beni di consumo per stimolare la ripresa, e il Capitalismo popolare, da realizzare attraverso la detassazione degli utili reinvestiti e lo Stato a garanzia degli investimenti privati. “Sul medio periodo” per Iadicicco “occorrono misure più strutturali per sfruttare l’occasione del Recovery Plan e attivare la leva degli investimenti come traino della crescita economica. Sul lungo periodo, infine, fisco, welfare e Costituzione rappresentano le riforme di sistema che ci appaiono più significative per un cambio di paradigma economico, sociale e politico.” Nel confronto con i rappresentanti delle Istituzioni, dunque, emerge l’esigenza delle attività produttive di essere parte integrante del grande piano di rinascita dell’economia così duramente colpita dall’emergenza sanitaria. Un’esigenza che chi fa impresa esplicita attraverso istanze puntuali e sistemiche, che puntano non solo ad affrontare la contingenza attuale, ma anche a governare i cambiamenti in atto nella direzione di una diversa concezione del lavoro e dell’attività di impresa.