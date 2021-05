Dottrina e ricerca si nutrono sul campo

Cultura scientifica profonda ed eclettismo pragmatico: sono le due cifre per gustare – naturalmente avendone il debito “palato” culturale – gli ultimi due libri di diritto pubblicati da Stefano Lombardi. Nell’ambiente giuridico e accademico – ma non solo! - il professor Lombardi, avvocato cassazionista e docente di Legislazione nazionale ed internazionale dei beni culturali alla Cattolica di Milano è noto anche e soprattutto per la sua intensa e apprezzata attività professionale. Che si esplica marcatamente anche nella partecipazione a numerosi Organismi di Vigilanza di numerose Società, costituiti ex D.lgs 231/01, la nuova e complessa struttura societaria di cui devono dotarsi tutte le società coinvolte dalla normativa.

E dunque i due volumi, entrambi per i tipi della Wolters Kluver – Cedam, riguardano i due ambiti della sua attività scientifica, didattica e professionale: uno s’intitola “il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01”, l’altro invece riguarda il “Diritto dei beni culturali”.

Pur approfondendo tutti i profili dottrinali e di ricerca delle due complesse materie, i volumi sono accomunati dal fatto di “nutrirsi” dell’esperienza sul campo dell’autore, che riesce così a ravvivare la dottrina con gli insostituibili e preziosi contributi dell’esperienza pratica.