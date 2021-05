Raccogliere i dati dell’azienda e trarne lezioni utili per migliorarla è fondamentale per rilanciare l’attività, oggi più che mai. È l’arte della business intelligence, di cui si parla spesso, ma non sempre con le idee chiare. «Si tratta di un tema estremamente ampio» dice Giacomo Buonanno, ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni della Scuola di ingegneria gestionale della Liuc-Università Cattaneo, «la definizione originaria di business intelligence risale all’inizio del secolo scorso o addirittura alla fine dell’Ottocento, quando si parlava di conoscenza delle strategie e delle tecnologie che servono all’impresa per avere successo, e dunque dell’esigenza di elaborare correttamente le informazioni. Oggi il concetto è prevalentemente legato alla gestione dei dati».

Le attività di business dell’azienda vanno analizzate dal punto vista di passato, presente e futuro. «Si deve fare un’analisi del passato per poter conoscere meglio l’effettiva situazione dell’azienda» spiega Buonanno, «vedere la situazione corrente per poter pianificare al meglio le attività presenti e quelle immediatamente future; e cercare di prevedere il futuro per prendere le decisioni migliori, in modo di adattare sia la tattica che la strategia alle informazioni che si stanno raccogliendo».

Oltre che in termini strategici, la business intelligence può essere declinata anche in termini di operatività. «L’analisi storica della dimensione operativa serve per capire quello che è stato fatto fino a un determinato momento», rimarca il prof di Sistemi di elaborazione delle informazioni della Liuc, «l’analisi corrente per valutare cosa stanno facendo le macchine e le persone che lavorano all’interno dell’organizzazione, l’analisi predittiva del comportamento può servire per prendere decisioni, ad esempio sulla manutenzione o l’approvvigionamento».

Le pmi hanno una conoscenza completa dei processi e dei mercati ma fanno i conti con la carenza delle risorse a disposizione

Tutto è collegato al macro tema della gestione dei dati. «Bisogna valutare quali processi aziendali sono stati messi in campo per poter raccogliere e analizzare i dati» insiste Buonanno, «qual è la tecnologia disponibile e utilizzata per gestire questi processi, e soprattutto quali sono le informazioni che questi processi mettono a disposizione delle varie figure di responsabilità all’interno dell’azienda, che possono essere sia della dimensione operativa che di quella strategica, per aiutarli a prendere le decisioni migliori».

Spiegato così sembra semplice, ma non lo è: specie nelle Pmi, l’applicazione dei criteri della business intelligence non è capillare come dovrebbe essere, specie in tempi di crisi. «Il problema è nella struttura stessa specie delle piccole imprese» afferma il docente della Scuola di ingegneria gestionale della Liuc, «che se da un lato hanno una conoscenza completa dei processi aziendali, dei prodotti, dei mercati, dei clienti, magari anche dei fornitori, cui si è aggiunta in questi ultimi anni anche la consapevolezza della necessità di un controllo efficace, di un monitoraggio con i tempi e i modi adeguati del funzionamento dell’azienda, dall’altro fanno i conti con la carenza delle risorse a disposizione, non solo economiche, ma anche di persone, di competenze, di cultura».

Ci sono tematiche sempre più importanti cui una Pmi, a differenza di una grande azienda, non riesce a dedicare personale interno: «in particolare l’innovazione, la digitalizzazione, la virtualizzazione dei processi» precisa Buonanno. Il problema è che manca al contempo nelle piccole imprese la fiducia necessaria per affidarsi a professionisti esterni su queste materie ormai cruciali. «C’è l’abitudine a rivolgersi a un commercialista e a un avvocato per seguire le questioni fiscali e contrattualistiche», aggiunge il docente della Liuc, «ma è difficile trovare la stessa fiducia nei consulenti esterni per quanto riguarda la virtualizzazione della gestione dei processi. Si tratta di un limite da un lato di natura culturale delle Pmi che andrebbe superato, dall’altra degli stessi consulenti, che hanno un target molto alto in termini di prestazioni e costi, che si adatta difficilmente alle piccole imprese».