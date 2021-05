Webinar: “ITALIAN SOUNDING, AZIONE E PREVENZIONE”

Economy Group e Rödl & Partner nuovamente insieme per discutere e analizzare questa pratica ingannevole di imitare il cibo italiano con l'utilizzo di parole, immagini, combinazioni cromatiche e riferimenti geografici evocativi da parte di concorrenti sleali e contraffattori in decine di paesi nel mondo per promuovere e commercializzare prodotti non "made in Italy".

La terza puntata del roadshow di incontri, in versione virtuale, si terrà giovedì 27 maggio in diretta dalle 12 alle 13 dal titolo “ITALIAN SOUNDING, AZIONE E PREVENZIONE”, gli strumenti efficaci da adottare per la valorizzazione e la difesa del Made in Italy per contrastare un fenomeno deleterio per le nostre eccellenze agroalimentari. Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 12 sul sito di economymagazine sulla pagina Facebook EconomyMagazine.it e sul canale YouTube Economy Group.

Oltre a Rita Santaniello, esperta di concorrenza sleale legale di Rödl & Partner, colosso multinazionale della consulenza legale e fiscale presente in oltre 50 paesi nel mondo tra cui l’Italia (Milano, Padova, Roma e Bolzano), che approfondirà quali contromisure possiamo adottare per tutelare e proteggere i nostri marchi e prodotti, a dare il loro contributo moderati dal direttore di Economy, Sergio Luciano: Antonio Bartolo, responsabile Mid corporate Campania e Sicilia di Sace, Beatrice Covassi, ministra consigliera presso la delegazione dell’Unione Europea a Londra, Riccardo Deserti, direttore generale Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e Mauro Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita.