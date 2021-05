Walmart vince con l’ecommerce (e con i negozi)

Il gigante della vendita al dettaglio Walmart ha pubblicato guadagni trimestrali migliori del previsto martedì scorso, dato che gli acquirenti americani hanno preso nuove abitudini di shopping finanziate dal governo. Le vendite di Walmart sono salite del 6% nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - molto più dell'aumento del 2% che gli analisti avevano previsto. Per quanto riguarda il perché, scegliete voi: potrebbe essere stata la spesa extra incoraggiata dagli assegni di stimolo di 2.000 dollari, la quota di mercato extra che Walmart ha strappato ai suoi concorrenti di alimentari durante la pandemia, o semplicemente la domanda repressa di un cliente post-lockdown. A proposito di questo, anche i tipi di prodotti che gli acquirenti stavano comprando sono cambiati: lo sbiancante per i denti era un prodotto particolarmente venduto, dato che i clienti appena smascherati si preparavano a mostrare ancora una volta i loro denti bianchi.

Inutile dire che tutta questa spesa sta facendo sentire Walmart piuttosto ottimista per il futuro: il rivenditore ora è passato dal prevedere un leggero calo dei guadagni per l'anno ad un aumento "ad una sola cifra". Walmart ha anche visto le sue vendite ecommerce aumentare del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, anche se ci si aspettava che la crescita delle vendite online decelerasse, dato che gli acquirenti sono tornati nei negozi. Questo sarà un sollievo per Walmart: l'azienda si sta muovendo per migliorare i suoi sforzi di ecommerce aprendo il suo mercato online a fornitori non statunitensi, nella speranza di attingere alla vasta rete di produttori cinesi e colmare il divario con l'arcirivale Amazon.

L'espansione dell'e-commerce non è l'unica nuova impresa di Walmart: ora sta comprando un'azienda di camerini virtuali nel tentativo di vendere più abbigliamento alla moda. E potrebbe essere su qualcosa: i nuovi dati di vendita al dettaglio degli Stati Uniti mostrano che le vendite di abbigliamento e accessori in aprile sono aumentate del 727% rispetto all'anno precedente. Questo è certamente andato bene al grande magazzino Macy's, che ha riportato un profitto a sorpresa martedì e ha aumentato le sue previsioni per il resto dell'anno.