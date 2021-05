Perché i vaccini a Rna (come Pfizer) fanno miracoli

I vaccini sono spesso descritti come uno dei più grandi interventi di salute pubblica nella storia recente, in base al profondo effetto che hanno avuto nel diminuire la morbilità e la mortalità globale. Le vaccinazioni attualmente prevengono 2-3 milioni di morti ogni anno e, a parte i servizi igienici e l'acqua potabile, si ritiene che abbiano il maggiore impatto sulla crescita della popolazione e sull'aspettativa di vita. I vaccini hanno benefici sanitari, sociali ed economici di vasta portata quando sono ampiamente disponibili e accessibili.

Lo sviluppo di nuovi vaccini, tuttavia, non è per i deboli di cuore. I vaccini richiedono tradizionalmente 10-20 anni per essere sviluppati, e i costi della ricerca e dei test possono facilmente raggiungere i miliardi di dollari.

Quindi la domanda naturale alla luce della pandemia di COVID-19 è: come sono stati sviluppati così rapidamente i vaccini attualmente disponibili?

Tre fattori chiave hanno contribuito allo sviluppo accelerato dei vaccini COVID-19. In primo luogo, c'è stata una collaborazione globale senza precedenti attraverso partenariati coordinati tra governi, industrie, organizzazioni di donatori, organizzazioni non profit e università. Questo tipo di collaborazione e coordinamento non è un'impresa da poco, ed è l'unico modo in cui avremmo potuto ottenere ciò che si è visto nell'ultimo anno, poiché nessun gruppo avrebbe potuto farlo da solo. In secondo luogo, c'è stato un significativo investimento iniziale da parte dei governi nazionali che ha ridotto i rischi finanziari associati allo sviluppo del prodotto; questo ha permesso agli sviluppatori di vaccini di condurre più fasi nello sviluppo del vaccino in parallelo, invece che in sequenza. In terzo luogo, i grandi progressi nelle tecnologie dei vaccini negli ultimi 5-10 anni hanno notevolmente accelerato lo sviluppo di vaccini per il virus che causa Covid-19.

È il terzo fattore in particolare che ha scatenato il potenziale futuro dei vaccini a Rna messaggero, o mRna, che è la piattaforma adottata sia da Pfizer-BioNTech che da Moderna per i loro vaccini Covid-19. La tecnologia dei vaccini a Rna messaggero è stata in sviluppo per oltre due decenni, ma solo recentemente è diventata abbastanza matura per essere usata contro la Sars-CoV-2. A differenza dei vaccini virali tradizionali - che possono fornire una versione inattivata o indebolita di un virus o una parte di un virus, come una proteina specifica, per stimolare una risposta immunitaria - i vaccini a Rna messaggero forniscono istruzioni genetiche alle cellule di un individuo per produrre una porzione del virus target.

Le cellule del corpo poi producono la proteina necessaria per generare una risposta immunitaria. Grazie ai progressi in questa tecnologia, gli scienziati che perseguono un vaccino Covid-19 sono stati in grado di produrre sinteticamente materiale genetico contenente le istruzioni per produrre una proteina chiave del virus Sars-CoV-2 e hanno generato con successo una risposta del sistema immunitario. Questa capacità innovativa presenta nuove opportunità per la creazione di futuri vaccini mRna che sono fatti su misura per combattere diverse malattie infettive. Altri progressi scientifici negli ultimi due decenni, come l'incapsulamento dell'mRna in molecole di grasso note come nanoparticelle lipidiche (Lnp) per proteggere la molecola e migliorare la sua consegna nelle cellule, hanno anche favorito il successo dei vaccini COVID-19.

Le implicazioni della tecnologia mRna sono sbalorditive. Diversi sviluppatori di vaccini stanno studiando questa tecnologia per l'impiego contro rabbia, influenza, Zika, HIV e cancro, così come per scopi veterinari. La sua utilità potenziale si basa sul suo essere una "tecnologia piattaforma" che può essere sviluppata e scalata rapidamente. Dato che è necessario solo il codice genetico per una proteina di interesse, i vaccini mRna prodotti sinteticamente possono essere fatti rapidamente, in giorni. Altri approcci al vaccino coinvolgono la crescita e/o la produzione di proteine nelle cellule, un processo che può richiedere mesi. I vaccini a Rna sono generalmente considerati sicuri, poiché non si integrano nel Dna delle nostre cellule e si degradano naturalmente nel corpo dopo l'iniezione. Possono anche essere somministrati in modo sicuro ripetutamente, come stiamo vedendo con il regime a due dosi per entrambi i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna.

La capacità di questa piattaforma tecnologica di essere trasformativa non è più una speranza, ma è più probabile che sia una realtà in un futuro molto prossimo.

Nonostante l'attuale successo dei vaccini mRna per Covid-19, gli scienziati continuano a lavorare per migliorare questa tecnologia. Un certo numero di laboratori sta testando formulazioni più termostabili di vaccini mRna, che attualmente devono essere tenuti a temperature di congelamento o ultrafreddo. Altri stanno studiando vaccini di seconda generazione che richiederanno solo una singola iniezione, e vaccini "universali" contro i coronavirus che potrebbero proteggere dai futuri coronavirus emergenti. Anche i vaccini a Rna messaggero che mirano a una vasta gamma di malattie diverse, tutti in un solo colpo, sono in sviluppo; questo approccio ha il potenziale di semplificare notevolmente gli attuali programmi di vaccinazione.

Presi insieme, questi vantaggi e i potenziali sviluppi futuri posizionano i vaccini mRna come una tecnologia sempre più importante nel nostro arsenale di strumenti contro le epidemie di malattie infettive, e probabilmente saranno fondamentali per combattere future epidemie e pandemie. Partnership globali come la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (Cepi), incaricata di facilitare lo sviluppo di vaccini per fermare future epidemie, hanno chiesto che i vaccini possano essere testati in clinica entro mesi dall'identificazione di un nuovo patogeno. Con le ultime scoperte nella tecnologia mRna, siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo; la capacità di questa tecnologia di piattaforma di essere trasformativa non è più una speranza, ma più probabilmente sarà una realtà in un futuro molto prossimo.