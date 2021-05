La sociologia dovrà aiutare la lotta per l’ecologia

Narasimha Rao, professore associato di sistemi energetici alla Yale School of the Environment (YSE), ha parlato il 4 maggio sulla ricerca sul clima e l'energia presso il Dipartimento dell'Energia (Doe) davanti al Comitato della Camera per le Scienze, lo Spazio e la Tecnologia, sottocommissione per l'Energia. Rao, la cui ricerca esamina la relazione tra i sistemi energetici, il cambiamento climatico e la società umana, ha discusso l'importanza di una modellazione più inclusiva e realistica per aiutare a formulare politiche sul cambiamento climatico.

Il lavoro di Rao si è concentrato sugli impatti sociali dell'evoluzione della politica energetica nei paesi in via di sviluppo. Ha diretto il progetto Decent Living Energy presso l'International Institute for Applied Systems Analysis, che quantifica i bisogni energetici e gli impatti climatici dello sradicamento della povertà nel mondo.

Il presidente della sottocommissione Jamaal Bowman ha detto durante l'udienza che risolvere la crisi climatica non è solo una sfida tecnologica, ma richiede cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società. Questi cambiamenti "devono sollevare i lavoratori, i poveri e le comunità di colore che sono già stati colpiti più duramente dall'economia dei combustibili fossili e dagli impatti del riscaldamento del pianeta".

Rao discute come la ricerca interdisciplinare e l'integrazione delle scienze sociali possono aiutare a migliorare la comprensione delle differenze e degli impatti regionali ed economici ad un livello più granulare e ad informare meglio la politica sul cambiamento climatico e la protezione ambientale, specialmente per le comunità svantaggiate.

Come può la modellazione energetico-climatica rivelare nuove opportunità per le politiche che modellano le scelte di consumo che riducono le emissioni di gas serra e migliorano il benessere?

I modelli di cui mi occupo e con cui ho lavorato sono quelli che cercano di proiettare scenari di attività umane mentre ci muoviamo verso il futuro, tenendo conto di diverse tendenze e cambiamenti sociali, crescita della popolazione, crescita economica, migrazione, miglioramenti dell'efficienza energetica e altri cambiamenti tecnologici e comportamentali. Cercano di rappresentare narrazioni del futuro su come la società potrebbe evolvere e poi considerare diverse combinazioni di politiche e tecnologie nel sistema energetico che potrebbero raggiungere i nostri obiettivi per mitigare il cambiamento climatico. Includendo il cambiamento comportamentale e diverse misure di benessere in questi modelli, come la salute e i risultati economici, possiamo valutare come le opzioni di mitigazione si comportano lungo vari obiettivi sociali.

Quali fattori socio-economici devono essere affrontati nella ricerca sui modelli energetico-climatici che precedentemente non sono stati inclusi ed esplorati?

I modelli hanno fondamentalmente preso la domanda di energia e il comportamento delle persone come un dato. E hanno usato singole famiglie rappresentative. Se si vuole proiettare accuratamente la domanda di energia nel futuro, dobbiamo considerare l'eterogeneità tra le persone a tutti i livelli di reddito, le condizioni fisiche, così come le preferenze e le culture che influenzano il comportamento e i modelli di vita. Se abbiamo solo una singola famiglia rappresentativa, non vediamo quelli in fondo alla distribuzione del reddito che potrebbero trovarsi ad affrontare un onere sproporzionato. E non si tratta solo di individui e famiglie, ma di governo, imprese, mercati e istituzioni. Tutti questi devono essere meglio rappresentati, così possiamo riflettere più accuratamente il ritmo e l'estensione della decarbonizzazione che verrà dalle nostre politiche.

Come possono le politiche ambientali che mirano a mitigare il cambiamento climatico avere un impatto negativo sulle comunità svantaggiate in modi che non erano stati previsti nei modelli? E come può la politica affrontare i compromessi?

Sposteremo molta domanda verso l'elettricità, e finché non si passa completamente all'energia verde, potremmo effettivamente aumentare l'inquinamento delle centrali elettriche nelle comunità svantaggiate. Dobbiamo saperlo. C'è anche il rischio che il digital divide diventi una barriera. Se ci si aspetta che usiamo gadget e contatori intelligenti nelle nostre case e non sappiamo come usarli, questo è un altro rischio di esclusione.

Se vogliamo introdurre nuove tecnologie, vogliamo che siano accessibili alle persone. Se rappresentiamo meglio la distribuzione del reddito nei modelli, ci permetterà di vedere quegli shock di prezzo che le persone affrontano, il che ci dirà quanto dobbiamo fornire per sostenerle ed evitare che cadano in povertà.

Quali sono i prossimi passi da compiere nella modellazione della ricerca energetica?

Dobbiamo raccogliere più dati. Abbiamo bisogno di fare più ricerca qualitativa, più lavoro sul campo, e più indagini per raccogliere informazioni dove possiamo fare domande specifiche, come ad esempio quali sono le tue barriere all'uso di un'auto elettrica? Cosa vi impedisce di poter utilizzare UberPool? Non abbiamo fatto abbastanza ricerche in queste aree, e questo è ancora di più un caso in tutto il mondo. Possiamo fare progressi incrementali attraverso studi di casi che possono informarci, ma cambiamenti su larga scala nel modo in cui rappresentiamo i processi sociali richiederanno un paio d'anni.