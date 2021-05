Fusioni tra colossi del video, è la Rete che obbliga

Il gigante americano delle telecomunicazioni AT&T ha deciso di fondere il suo business dei contenuti WarnerMedia con il rivale Discovery, nel tentativo di creare un nuovo re della giungla dei media. E pensare che AT&T aveva comprato WarnerMedia - casa di HBO, CNN, e Warner Bros. Entertainment - solo tre anni fa. Perché adesso questa decisione di scorporare l'unità in una società indipendente che - combinata con l'impero di sport, scienza e reality TV di Discovery - potrebbe valere fino a 150 miliardi di dollari?

WarnerMedia e Discovery hanno attualmente delle impronte di contenuti complementari, e il business combinato - il 71% del quale sarebbe di proprietà di AT&T e il 29% degli attuali azionisti di Discovery - controllerebbe tutto, dai film di Superman alla copertura delle Olimpiadi europee. Quindi, se l'accordo finisce per ottenere il via libera da parte delle autorità di regolamentazione, significherebbe una concorrenza potente per Disney+ e Netflix...

Ma anche una risposta contro i 50 milioni di “creator” che, nella stragrande maggioranza senza scopi di lucro (o meglio: senza risultati lucrativi!) producono video e li mettono in Rete, drenando tempo e attenzione degli utenti. Il mercato però non ha preso benissimo il grande accordo di fusione, sapendo che spesso non vanno secondo i piani, ed è per questo che gli investitori - come quelli di Discovery lunedì scorso- spesso mandano le loro azioni giù dopo l'annuncio. Infatti, una ricerca della società di consulenza McKinsey suggerisce che molti piccoli operatori su un periodo più lungo tendono ad aggiungere più valore di una fusione blockbuster. Certo, Netflix oggi è riuscita ad avere 208 milioni di abbonati, ma i servizi in abbonamento di punta di AT&T e Discovery - Discovery+ e HBO Max - sono entrambi cresciuti più velocemente del leader dello streaming lo scorso trimestre. Eppure, anche se questi due uniscono le forze, ci vorrà probabilmente molto tempo prima che si sentano abbastanza sicuri per iniziare ad alzare i prezzi sui loro 59 milioni di clienti combinati - e ancora di più prima che inizino a vederee un profitto come la piattaforma di streaming originale.