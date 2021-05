Coinbase apre a Dogecoin e cresce in Borsa

Coinbase ha riportato i suoi primi risultati trimestrali venerdì scorso da quando ha colpito il mercato azionario statunitense il mese scorso. Le entrate di Coinbase sono più che triplicate rispetto al trimestre precedente e sono quasi decuplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo ha portato ad un aumento del 300% del profitto dell'azienda rispetto al trimestre precedente. Eppure, non dovrebbe essere esattamente uno shock: i prezzi delle criptovalute hanno avuto un boom, e gli investitori hanno fatto i salti mortali per scambiare i mascalzoni digitali sulla piattaforma di Coinbase. Così tanti investitori, infatti, che il suo numero totale di utenti attivi mensili è più che raddoppiato rispetto al trimestre precedente - da 2,8 milioni a 6,1 milioni.

Coinbase fa quasi tutte le sue entrate dalle commissioni di trading, e dato che la maggior parte di questi scambi sono in bitcoin, il successo dell'azienda è strettamente legato a quello della OG crypto. Quindi non può essere andato giù bene quando il prezzo del bitcoin è crollato il giorno prima del suo annuncio dei guadagni, subito dopo che Tesla ha annunciato che avrebbe smesso di accettare la cripto come pagamento. Il Technoking del produttore di EV ha citato le preoccupazioni ambientali, e non ha torto: l'estrazione di bitcoin usa più elettricità che la maggior parte dei paesi. E se altre aziende eco-consapevoli fanno lo stesso impegno, bitcoin - e per estensione Coinbase - potrebbe prendere un altro crollo. Le azioni di Coinbase sono scese di oltre il 30% dal picco raggiunto nel suo primo giorno di trading, ma non è tutto dovuto ai tweet di Elon. Coinbase ha anche affrontato una maggiore concorrenza da piattaforme che offrono una gamma più diversificata di criptovalute: come dogecoin, l'ex scherzo ispirato ai meme che è salito di quasi dieci volte negli ultimi tre mesi. Così ora Coinbase vuole entrare anche in questo business, e ha annunciato che comincerà a trattare dogecoin entro i prossimi due mesi. Quindi wow.