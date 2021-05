Perdiamola, questa brutta abitudine al compromesso

Ultima chiamata per il Sud. Questo è il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza che – destinando 40 miliardi al Mezzogiorno d’Italia - è davvero l’estrema possibilità di sviluppo per il meridione e, di riflesso, per tutta l’Italia. Partendo dalle infrastrutture e dalla green economy, attraverso la ri-nazionalizzazione dell’Ilva e con un vero e proprio auspicabile piano Marshall di ricostruzione imprenditoriale, sociale e culturale. Se si salva il Sud, si salva il Paese: al contrario, sarà il disastro. Tre giornalisti del Sud: una catanese che vive e lavora sia a Catania che a Milano, Maddalena Bonaccorso, un napoletano che vive da molti anni a Milano, Sergio Luciano, e un altro napoletano che è rimasto orgogliosamente a Napoli, Alfonso Ruffo. Uniti dalla meridionalità diversamente declinata, abbiamo parlato di strategie e criticità del Mezzogiorno a pochi giorni dalla presentazione del piano italiano di recepimento del Next Generation EU.



Sergio Luciano: La vera notizia è che Mario Draghi ha deciso di nominare una pattuglia di commissari per realizzare 57 opere pubbliche: questo vuol dire che sa benissimo che l’ordinaria amministrazione non è sufficiente, anzi è del tutto inadeguata ad affrontare questa sfida. La decisione è tecnicamente un ammainabandiera, è l’ammissione di vivere in un’emergenza burocratica e amministrativa. Il tema è quindi: bisognerà commissariare tutto il Sud? E come affrontare il tema dell’affidabilità della gestione politico-amministrativa locale? Ovviamente è impensabile sospendere la democrazia, però è pensabile sospendere la gestione degli interventi: perché se si affida la gestione del Recovery Fund alle regioni meridionali, non funzionerà.



Alfonso Ruffo: Sono d’accordo. Le Regioni dovevano originariamente essere uno strumento di garanzia, che avvicinasse i cittadini al potere decisionale. Invece sono diventate altro, una moltiplicazione delle burocrazie: inoltre il modo con cui è stata selezionata la classe dirigente, assieme al personale amministrativo, al netto delle sempre presenti eccezioni, ha determinato il fatto che il Paese vive di mille schegge, è altamente autoreferenziale e non riesce a portare a sintetizzare nulla. Si trova la sintesi soltanto quando si è costretti da qualcosa, quando c’è un commissario che decide per tutti: possiamo quindi dire che il commissario è una riconduzione a sintesi. Se invece si rimette l’esecuzione a una complessità fuori controllo, ognuno fa vincere il proprio piccolo potere specifico. Non per nulla i più grandi poteri che si sono sviluppati in Italia, i meccanismi che alimentano la corruzione, sono proprio il potere di veto e quello di interdizione. Sono i modi privilegiati per catturare il consenso: e più complessa è la macchina, più farraginosa è la macchina, più alto è il prezzo che viene chiesto per sbloccare. Alla fine questo è il grande stallo del nostro Paese, il drammatico stallo meridionale che si unisce alla criminalità.



S.L.: Le ragioni della mia partenza, della mia emigrazione di tanti anni fa a Milano, sono ancora tutte presenti. Dopo la stagione della “fioritura” napoletana durante la prima sindacatura Bassolino, che aveva aperto il cuore a molte speranze, c’è stato un ripiegamento della città su se stessa. Eccezion fatta per il turismo, che ancora funziona: ovviamente a parte l’ultimo anno, a causa del Covid.

A.R.: Io sono rimasto, ma una delle piaghe che vivo ancora sulla mia pelle, una cosa che inevitabilmente blocca lo sviluppo, è proprio l’invidia sociale contro il merito: la cultura del sospetto è ancora troppo forte. Il Mezzogiorno è un posto dove tutti i difetti del Paese sono enfatizzati, dove la bellezza è esaltata ma lo è anche la bruttezza, dove manca uno standard, dove puoi vivere la giornata più bella e quella più brutta della tua vita, dove puoi incontrare il meglio e il peggio. Per cui davvero è difficile intervenire, proprio per questa incapacità di darsi regole e standard e di fare sistema. Motto stantio, ma sempre valido: non siamo in grado di fare sistema.



Maddalena Bonaccorso: Proprio per questo l’avanzare del Next Generation EU potrebbe anche essere una sfida esaltante, che a me richiama alla mente il lavoro fatto da Germania est e Germania ovest dopo il crollo del muro di Berlino. Il capolavoro di unificazione e amalgama di due mondi diversissimi, uno evoluto e l’altro rimasto forzatamente indietro, uno che riesce a fare squadra e l’altro spesso chiuso nel proprio modesto orizzonte: ecco, spero per la mia Sicilia un modello Germania, che non può non passare dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Se l’Isola perde il “treno” del Pnrr, non lo realizzerà mai più. Mi sembra inoltre che le proposte di assumere tecnici per i Comuni del Sud, per poter elaborare i progetti, sia effettivamente vincente: perché in Sicilia chi nel settore imprenditoriale lavora bene – i tanti manager e imprenditori, anche giovani, che costruiscono eccellenze nonostante tutto - si scontra spesso con una burocrazia statale, regionale e locale che è ferma a uno stadio di preistoria progettuale e tecnologica. E che spesso ha anche atteggiamenti vessatori e punitivi, quasi a voler bloccare ogni desiderio di riscatto e progresso.



A.R.: La cosa positiva, nel dibattito sul Pnrr, è che ormai c’è consapevolezza del fatto che il problema del Mezzogiorno è del Paese, non dei meridionali. È fondamentale considerare tempi e conseguenze della realizzazione del piano sull’economia e sulla società. Questo è un dato differenziale. Inoltre, come sostiene da tantissimi anni la Fondazione Ugo La Malfa, che ogni anno presenta un rapporto in collaborazione con Mediobanca, le medie imprese meridionali non hanno niente da invidiare alle medie imprese del Nord. Ci sono eccellenze dovunque. Sono imprese fortemente internazionalizzate, che operano in filiere importanti. Ma operano per il 70% con l’estero e quindi non vivono di territorio. Sotto questo livello di eccellenza, poi, purtroppo c’è qualsiasi cosa. Bisogna fare in modo che le eccezioni diventino sistema.



S.L.: Io faccio anche un altro appunto all’infrastruttura sociale dell’imprenditoria meridionale, e cioè il fatto che risente anch’essa di quel tramonto dell’indignazione, che ricorre in tutta Italia, ma che al Sud è più grave. La disponibilità ad assuefarsi e a non indignarsi più per le cose storte, che non vanno e che fanno del male alla propria città, alla propria regione, è elevatissima.Frequentando Napoli sporadicamente, arrivando a Napoli per lavoro, e poi magari trattenendomi per qualche giorno, vivevo con particolare rabbia tutto ciò che non funzionava. Credo che capiti a molti “emigranti”: e individuavo questa componente proprio nei fattori generativi del leghismo nordico. L’assenza del dinamismo civico, della società civile che sa indignarsi per ciò che non funziona, tutto ciò che ci fa dire “c’è della politica, a questo mondo”. È un modello che Matteo Salvini sta cercando di esportare al Sud, con qualche risultato ma anche con effetti dubbi.



A.R.: Una delle conseguenze dell’abitudine al compromesso è proprio quella di abituarsi a vivere sotto una soglia di dignità. Noi abbiamo molto abbassato le nostre aspettative, quindi ci indigniamo molto raramente: siamo caduti nel peggiore degli stati d’animo, quello della rassegnazione, che inibisce anche la pur minima reazione. Ti chiudono una galleria? Pazienza. Crolla un ponte? Non vale la pena di protestare, non fai la “rivoluzione civile” che dovresti fare perché gli amministratori non compiono il proprio dovere. Servirebbe un “Piano di ripresa” anche per questi atteggiamenti.