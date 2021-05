La fibra ottica cucita su misura

Nel mondo della connessione Internet, c’è una compagnia telefonica che nasce nel 2005 dall’iniziativa di un giovane imprenditore e che è diventata un punto di riferimento per molte realtà. E punta tutto sulla fibra a progetto. Quando parliamo di telefonia vengono in mente subito le grandi compagnie che coprono gran parte del mercato. Ma la bella notizia è che non ci sono solo loro. Oggi conosciamo un’altra realtà che rivaleggia con i big: Tlc Telecomunicazioni, azienda fondata da Giuseppe Del Prete, quando aveva appena 25 anni, che sta intraprendendo un percorso vincente in un settore ostico, per la presenza dei player di cui sopra.

Tlc Telecomunicazioni si sta ritagliando uno spazio molto importante nell’ambito telefonia, Internet e fibra ottica. Spazio fatto di realtà soprattutto aziendali, ma anche domestiche, e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio tecnologicamente all’avanguardia, con standard qualitativi eccellenti, e una riduzione dei costi. Un servizio su misura che evita le interminabili attese dei call center, spesso situati all’estero, per risolvere un problema. Una storia che ci ricorda quella di Davide contro Golia e che ci facciamo raccontare meglio da Giuseppe Del Prete, ideatore e creatore di Tlc Telecomunicazioni.

Quando nasce Tlc Telecomunicazioni?

Nel 2005. Siamo partiti con il telefono ed il vecchio doppino in rame. Abbiamo fatto tantissima strada, accumulando esperienza. Ciò ci ha consentito ora di specializzarci sulla fibra ottica. All’inizio con clienti piccolissimi, non ci conosceva nessuno. Oggi siamo organizzati in varie divisioni: privati e small business, clienti di medie e di grandi dimensioni. Con questi ultimi ci siamo affermati grazie alla posa in opera della fibra ottica e soluzioni avanzate di connessione: centralino virtualizzato multisede, backup per i clienti non interrompibili. Ma il focus principale resta la fibra ottica dedicata a progetto.



Cos’è Tlc Telecomunicazioni?

È una compagnia telefonica al pari degli altre, solo che è più piccola e punta tutto sulla qualità dei servizi, ad esempio sulla banda minima garantita delle linee ottiche, e sulla personalizzazione cliente per cliente. Ai piccoli clienti proponiamo un prodotto per la casa, telefono e Internet, dove vinciamo sul prezzo e sull’assistenza. Ma il nostro target sono le piccole-medie aziende. A loro offriamo un servizio all’avanguardia, una persona che li segue nel percorso con noi e soprattutto personalizziamo i nostri servizi sulla base delle singole esigenze. Ogni azienda è diversa quindi noi ci sediamo al tavolo con ogni singolo cliente, confezionandogli un pacchetto su misura. Per le aziende di grandi dimensioni invece, il nostro sedersi al tavolo sfocia nel 99% dei casi in una fibra dedicata a progetto.



Perché non tutte le fibre ottiche sono uguali?

La fibra ottica è come un’autostrada. Quando si parla di fibra ottica si parla di una rete che nelle grandi città si irradia e raggiunge tutte le abitazioni. Se questa rete è spenta, vale zero. Se la si illumina, lo si fa con una certa banda. Dov’è la differenza? Noi di Tlc progettiamo e riserviamo un quantum di banda per ciascun cliente. Quanti fanno lo stesso? “

Su cosa puntate in particolar modo? “Sulla connettività, possibilmente ottica, poi sui servizi evoluti come il cloud, il backup. Il nostro focus è la fibra ottica a progetto. Ormai è tutto online. Anche il cliente piccolo che resta senza connessione Internet 1-2 giorni va in difficoltà: fatturazione elettronica, scontrino digitale ecc… Non parliamo poi dei clienti grandi che fanno tutto online con gestionali remotizzati e, se si ferma la connettività è finita. Noi abbiamo schemi di ip continuity che tutelano i nostri clienti anche in situazioni estreme.



Perché un cliente dovrebbe preferirvi a un big?

Per la personalizzazione del prodotto, ingegnerizzazione personalizzata, assistenza dedicata cliente per cliente e valore aggiunto progettato da noi.



www.tlctel.com

Numero Verde 800 13 28 24