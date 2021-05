E’ una storia infinita, quella dell’inabissamento economico e finanziario del gruppo Tirrenia, zavorrato dalla gestione pseudo-privatistica che ne ha fatto per troppi anni la famiglia Onorato. Una storia che aggiunge capitoli a capitoli senza mai venire a una conclusione, navigando – è il caso di dire – tra le pieghe delle procedure.

Per esempio – ed è solo l’ultimo estratto – una “cresta”di un milione di euro all’anno (pardon, preferiamo chiamarla “commissione”?) che rimaneva nelle mani degli Onorato per l’affitto di due navi tedesche, affitto pagato dai contribuenti, tramite i sussidi della convenzione.

Per ogni piega della procedura, insomma, c’è paradossalmente una spina in più sulle ambizioni degli Onorato, il padre Vincenzo seguito dai due figli Achille e Alessandro, che insistono per restare alla guida del gruppo in un progetto di continuità aziendale che appare temerario avere anche solo averlo concepito.

Ognuna di queste spine in cui sta inciampando la procedura conferma e illumina di luce nuova le responsabilità delle incongruenze politiche ed amministrative in virtù delle quali lo Stato ha continuato a erogare i contributi pubblici al gruppo gestito da Onorato, finendo con l’alimentare a monte una catena di interessi privati che con l’attività in convenzione nulla avevano a che vedere.

Ma il paradosso è che lo raccontano apertamente gli stessi Onorato!

Nella stessa documentazione prodotta dai vari consulenti legali della famiglia armatoriale si riscontrano le impronte digitali di questa gestione a dir poco opaca della Tirrenia, che invece e in fondo, pur se pseudo-privatizzata, era comunque un “bene pubblico”, in quanto titolare dei contributi pubblici per le tratte con la Sardegna e le isole toscane. E quando si distorce lo scopo di una spesa pubblica, si commette truffa ai danni dello Stato.

La gestione a dir poco opaca della Tirrenia da parte dell’azionista di controllo era già clamorosamente emersa nella stessa relazione dello Studio Gianni Origoni che pure, per conto di Onorato, chiede al Tribunale l’accoglimento del concordato in continuità, ma poi si diffonde in un intero capitolo – per essere professionalmente ineccepibile - sulla finanza allegra degli Onorato, dal maxistipendio di 3 milioni all’anno a lungo percepito dal capofamiglia, roba che neanche una multinazionale piena di utili pagherebbe a cuor leggero, a decine di altre sconcertanti disinvolture. Ora altri fatti analoghi emergono dalla relazione di attestazione depositata da CIN (una controllata del sistema Onorato-Moby-Tirrenia) presso il Tribunale di Milano per l'udienza dello scorso 6 maggio, realizzata dallo studio Ranalli e Associati e che dovrebbe certificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano presentato.

Due esempi meritano citazione. La fratelli Onorato Armatori Srl, originariamente controllata dai fratelli Onorato attraverso una subholding lussemburghese oggi nazionalizzata, acquista dal cantiere cinese GSI due navi, pagando un anticipo di 5 milioni a nave. Questi 10 milioni vengono subito spesati su Moby sotto forma di anticipi per i noleggi futuri; e Moby a sua volta ripete a specchio l’operazione con Cin, ovvero su Tirrenia. Quindi Onorato acquista le navi e se le fa noleggiare dalla controllata, ma intanto ribalta sulla medesima i costi dell’acquisto, da subito. Ma non basta: oltre ai 10 milioni di anticipi, per quelle due navi è stato concordato ed erogato un ulteriore anticipo di circa 5 milioni di euro, poi non corrisposto al cantiere ma rimasto nelle disponibilità della F.lli Onorato. Le parti lese sono due, dunque: lo Stato, che paga contributi destinati a finire in tasche improprie, e venditori-creditori lasciati a bocca asciutta…

E c’è di peggio. La famiglia si procura, con un contratto di noleggio con opzione di acquisto, altre due navi ro-ro da un gruppo tedesco, versa il solito anticipo e lo ribalta su Moby che lo ribalta su Cin. Ma poi gli Onorato si superano: il contratto di noleggio, che gli costa 14.700 euro al giorno, viene ribaltato sulla controllata finanziata dallo Stato a 17 mila euro al giorno, con una plusvalenza di ben 4.600 euro quotidiani. Per prestazioni che, tra l’altro, neanche vengono portate a termine. Chiaro? Con i soldi della convenzione, introito essenziale della Tirrenia e quindi di Cin, quest’ultima remunerava lautamente il rigiro del noleggio delle due navi. Un milione all’anno di “cresta”.

Siccome nella convenzione Tirrenia i contributi pubblici sono commisurati ai costi, gonfiare questi costi è una truffa allo Stato bella e buona. Secondo un calcolo a spanne, negli anni di gestione Onorato in Tirrenia il totale delle distrazioni – calcolando anche i dividendi pagati da un’azienda sempre finanziariamente precaria, 16 milioni – potrebbe raggiungere la cifra-monstre di 100 milioni di euro.