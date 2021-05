Def 2021, l’anello debole è nelle politiche del lavoro

Non c’è solo lo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro, che dovrebbe tamponare l’emorragia di fatturato (e di utili) di imprese, professionisti e lavoratori autonomi costretti alla chiusura forzata delle loro attività a causa della pandemia, il Documento di Economia e Finanza per il 2021, messo a punto dal Governo Draghi, butta il cuore oltre l’ostacolo e disegna una politica economica di ampio respiro che va oltre l’emergenza. Sostegno alle attività economiche, gli investimenti pubblici nelle grandi opere e il rientro del debito pubblico sono i tre pilastri che, puntellati dal riordino degli incentivi alle Pmi e dalla riforma fiscale, dovrebbero traghettare l’Italia fuori dalla crisi economica. «Ma senza una riordino degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, si rischia di alimentare una jobless recovery, una ripresa senza occupazione che potrebbe generare effetti deflattivi sull’intera economia». È il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, a smorzare le ottimistiche previsioni di ripresa economica e occupazionale contenute nel Def 2021 davanti alle Commissioni “Bilancio” di Camera e Senato nel corso dell’audizione sul Documento di Economia e Finanza per il 2021.

In mezzo al guado tra crisi pandemica e ripresa economica, il pacchetto di interventi a sostegno delle attività resta il piatto forte del Def, anche se i finanziamenti a fondo perduto e il blocco dei licenziamenti, pesanti macigni sulla finanza pubblica, non dureranno ancora a lungo. Il passaggio dalla gestione dell’emergenza alle politiche espansive di sviluppo è sancito dai 30 miliardi di euro che andranno ad alimentare un fondo aggiuntivo per i progetti del Recovery plan. Tuttavia, occorre agganciare gli investimenti pubblici nelle grandi opere connesse al Pnrr a «una radicale semplificazione del quadro regolativo in materia di contratti pubblici» come ha sottolineato Confprofessioni, ricordando che i tempi medi per la realizzazione di opere di valore superiore ai 10 milioni di euro è di oltre 12 anni e che l’Italia utilizza il 30% dei fondi Ue contro la media europea del 40%. «Per invertire questa tendenza non è sufficiente la cabina di regia del Governo» afferma Stella, «ma occorre favorire modelli virtuosi di partenariato pubblico-privato che facciano affidamento sul ruolo di intermediazione e facilitazione svolto dai liberi professionisti».

Ma non solo. Confprofessioni individua spazi di manovra per i professionisti anche nel capitolo sul rientro del debito pubblico. Se infatti preoccupa il lievitare dei costi per le assunzioni del personale delle pubbliche amministrazione, la Confederazione presieduta da Stella avanza l’ipotesi di un modello pubblico-privato per alleggerire il carico di lavoro della P.A. e semplificare il rapporto con i cittadini. Un modello che richiama il ruolo sussidiario dei professionisti, già previsto dal jobs act del lavoro autonomo ma finora rimasto lettera morta, in particolare dei giovani che stanno attraversando una crisi di liquidità.

Altro capitolo pesante è quello delle riforme di sistema, a cominciare dal riordino degli incentivi alle Pmi. Il documento di Confprofessioni invita il Parlamento a guardare lo sviluppo del’imprenditorialità sotto la lente degli indirizzi strategici delineati dal Pnrr. Una nuova visione che vada oltre i collaudati incentivi legati all’autoimprenditorialità, alle imprese femminili o al rinnovo di impianti e macchinari, per fare spazio agli obiettivi di sostenibilità ambientale, riqualificazione dei lavoratori, aggregazione delle imprese e all’accesso al credito. Ma è chiaro, sostiene Stella, che prima bisogna «rimuovere le ingiustificate restrizioni che nell’attuale sistema regolativo impediscono un pieno accesso ai liberi professionisti, per favorire l’aggregazione degli studi professionali, sviluppare le infrastrutture e le competenze digitali dei professionisti e dei dipendenti degli studi, stimolare la collaborazione in rete per accedere ai mercati internazionali».

L’altro tassello è la riforma fiscale. Il Def indica nel 2021 la deadline per revisione della legislazione fiscale. Ma le risorse messe sul piatto, quasi tutte fagocitate dall’assegno unico, non accontentano i professionisti. Su questo fronte, Confprofessioni ha già presentato in Parlamento un documento di riforma dell’Irpef che ipotizza uno stanziamento di circa 10 miliardi di euro per riequilibrare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente, elevando lo Statuto del Contribuente a rango costituzionale; ma anche per ribilanciare il carico fiscale che oggi viene iniquamente distribuito tra le categorie, penalizzando professionisti e lavoratori autonomi.