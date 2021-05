Chissà se per il bitcoin è l'ora della riscossa

La storia, si sa, tende a ripetersi. Nel 1995 la quotazione di Netscape, il primo browser della storia del web, costrinse i mercati finanziari a confrontarsi con un mondo nuovo, basato su parametri diversi rispetto all’economia tradizionale “brick and mortar”. Oggi la stessa sorte tocca al Bitcoin. La quotazione di Coinbase, la piattaforma per la compravendita delle valute virtuali, arrivata a sfiorare i 100 miliardi di dollari, ha sconvolto gli equilibri del Nasdaq e messo a tacere molti detrattori del sistema.

In buona parte grazie alla lungimiranza di Brian Armstrong (nella foto in alto), uno dei co-fondatori di Coinbase, che ha ridimensionato buoni parte dei tratti libertari (e criminali) della fase romantica delle criptovalute: i 56 milioni (per ora) di clienti di Coinbase rinunciano all’anonimato, in cambio godono di garanzie abbastanza simili ad un normale conto corrente. «Come faccio a dire a mia madre - è stato il ragionamento di Armstrong – che ho messo tutti i tuoi soldi in un posto che, se ti dimentichi la password, non sarà più raggiungibile?». Con buona pace dei pionieri, insomma, il bitcoin ha compiuto nell’ultimo anno un significativo salto di qualità: da valuta border line per malavitosi trafficanti di valuta a strumento di pagamento accettato da Paypal, moneta riconosciuta da Tesla e da altre aziende leader, valuta scambiata presso operatori che, come Coinbase, possono aspirare alle garanzie offerte da un listino ufficiale. È scattato, insomma, il momento Netscape: il tempo si incaricherà, come è avvenuto nel caso di Internet, di fugare tutte le residue perplessità. O forse no? Gli scettici possono obiettare, innanzitutto, che oggi Netscape non esiste più.

La società alla testa della rivoluzione Internet, nonostante l’esordio brillante, non ha saputo reggere alla prova del fuoco di un mercato troppo euforico e speculativo. La crisi delle dot.com, nel 2001, spazzò via buona parte dei pionieri del nascente mondo web, colpevole di aver privilegiato l’aspetto speculativo rispetto alle potenzialità economiche del nuovo mezzo. Solo l’arrivo sulla scena di Google, combinato con l’evoluzione tecnologica delle reti, ha consentito l’espansione del mondo Internet.

Coinbase sarà in grado di svolgere la stessa funzione? La società di Armstrong riuscirà ad imporre le criptovalute quale uno dei sistemi principali di pagamento? Probabilmente no.

La Federal Reserve non ci ha pensato molto prima di bocciare il Bitcoin alla stregua di una semplice “speculazione” finanziaria, senza un grande appeal come strumento di pagamento. E subito dopo la quotazione di Coinbase è scattata un’inchiesta per riciclaggio e la criptomoneta ha lasciato sul terreno il 15% in poche ore, dando ragione ad Augustin Carstens, capo della Banca dei Regolamenti Internazionali, per cui «le criptovalute sono una bolla, uno schema Ponzi e, per giunta, un disastro ambientale».

Nemmeno l’esito del collocamento al Nasdaq ha fatto cambiare idea agli scettici. Vale il precedente del Cme, il listino di Chicago che anni fa lanciò un future sulle criptovalute, per poi ritirarlo per mancanza di domanda: i clienti dei listini e quelli del Bitcoin appartengono ancora a mondi diversi. Il Bitcoin è un bel giocattolo finanziario utile per mettere a frutto parte della liquidità intascata sotto forma di aiuti contro la pandemia. Senza badare ai cosiddetti fondamentali ma, come in un videogioco, limitandosi al semplice gioco della domanda e dell’offerta, come dimostra la corsa di Dodgecoin, la criptovaluta inventata per scherzo da due buontemponi.

Da inizio anno il dodge che riproduce l’effige di uno shiba (lo splendido cane giapponese), caro a Elon Musk che ha promesso di portarla sulla luna, ha messo a segno un rialzo superiore al 1.500%. Per la gioia dei promotori che in passato hanno investito i guadagni finanziando la nazionale giamaicana di bob alle Olimpiadi invernali. Insomma, l’importante è divertirsi. Senza scottarsi le dita.

L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "Il sole-24 ore" e "La stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia