Polvere (d’oro) di influencer

Il massimo della disruption digitale, tra influencer, new-social e trend-topic; e il massimo delle massime: l’unione fa la forza. Mescolare bene questi ingredienti, agitarli con la fantasia creativa di centinaia di giovani – e di giovani artisti - e il risultato si chiama Stardust, una start-up italiana che sta vivendo un boom straordinario e che farà parlare di sé il mondo. Non ci credete? Arrivate alla fine, e ci crederete. Stardust, intanto, ha appena compiuto un anno ed è già in forte attivo, già internazionale, già scrutata, studiata (e presto probabilmente imitata!) per la sua capacità inedita di mettere a sistema la potenza dell’influencer marketing. Ogni giorno produce oltre 1200 contenuti, che vengono visti in Rete per oltre 450 mila ore in 150 milioni di visualizzazioni, ha piazzato nei Top 50 di Spotify tutti gli artisti che hanno usato i suoi servizi, copre il 90% dell’audience italiana di TikTok e lavora con 5 major musicali (Universal, Warner, Sony, Bhmg, Sugar e T) per le quali promuove oltre 30 canzoni al mese con un tasso di engagement del 17% e una crescita organica dei follower di oltre il 15%. Può bastare? Nossignore: bisogna aggiungere che di Stardust sono già diventati clienti – anzi: clienti-fan – marchi mondiali del calibro di Kfc, Fca, Milan, Guess, Moschino, Gamestop, Invita, Boss e molti altri. Capito, adesso, che questi fanno sul serio?

«Io e gli amici con cui abbiamo iniziato – racconta Simone Giacomini (nella foto), il fondatore di Stardust che ne è anche Ceo – siamo partiti da una costatazione evidente: se l’influencer marketing cuba 80 miliardi di valore all’anno nel mondo eppure è ancora un fenomeno disordinato e casuale, va messo a sistema. Innanzitutto nell’interesse degli influencer stessi». Detto, fatto: un anno fa, Simone e i suoi pionieri hanno iniziato a studiare il comportamento e il profilo dei vari influencer protagonisti delle diverse piattaforme social. «Li chiamavamo e gli chiedevamo come lavorassero, quanto guadagnavano con le loro storie, se volevano farne una professione oppure no», ricorda Giacomini. E questi ragazzi, quasi sempre nati nella “generazione Z” – dal ’97 al 2012, come i loro follower - nella stragrande maggioranza dei casi si rivelavano per quello che erano: «hobbisti, studenti con un po’ di tempo libero, a volte già attivi in qualche altro lavoro tradizionale ma con lo “sfizio” di smanettare sullo smartphone facendosi seguire, magari, anche da cinquecentomila follower, senza però aver mai pensato a come valorizzare tutto questo. A come metterlo “a sistema”. Da veri “cani sciolti” del web, non sanno farlo, spesso nemmeno ci pensano».

«Grazie a questa ricerca di mercato, abbiamo capito quelli che erano i loro veri livelli potenziali di business – racconta ancora Giacomini – Numeri interessanti, ma sporadici. Quell’attività era per tutti poco più di un hobby. Un contenuto o due al mese, una storia o due. Magari apprezzatissima ma occasionale. E abbiamo capito che c’era un’autostrada davanti a noi, che si poteva percorrere insieme per industrializzare il processo nell’interesse di tutti. Come? Semplice: mettendo tutti quei ragazzi sotto contratto, con uno stipendio mensile fisso, proporzionato al pubblico di ciascuno, a fronte del quale però ci garantissero 10 o 15 contenuti al mese».

Attenzione, è qui che inizia il vero cambio di paradigma: dall’aver capito che, racchiusa nella forza spontanea degli influencer, c’è la possibilità di soddisfare i nuovi bisogni delle star musicali come dei brand di promuovere contenuti, prodotti, eventi live: anche e soprattutto presso quel pubblico, appunto la generazione Z, che non guarda la tv e non legge le news in Rete (non parliamo della carta…) e che risulta irraggiungibile dai media tradizionali. Un nuovo paradigma che consiste nell’aver messo insieme ad oggi – ma cresce di settimana in settimana – una fan-base di oltre 200 milioni di follower tra Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Twitter e Clubhouse. E del resto, mettere a sistema gli influencer per convogliarne la potenza su obiettivi condivisi di promozione, marketing, vendite è, in fondo, la stessa formula che sta rivoluzionando Wall Street, come insegna il caso Gamestop: tantissimi piccoli operatori che, coalizzati, cambiano il corso degli eventi sparigliando il tavolo dei big-player di ieri.

«I media tradizionali – continua a spiegare Simone - non riescono più a raggiungere tutto il target necessario ai brand. Se vuoi parlare con le nuove generazioni devi andare da loro, sulle loro piattaforme. Ed è qui che entra in gioco la nuova creatività degli influencer. E qui siamo arrivati noi. Rendendoci conto che altro è lanciare un messaggio attraverso un singolo influencer, per quanto possa essere seguito, ma tutt’altra cosa è quando quel messaggio viene fatto da proprio da 30 o 40 o 100 influencer, che lo interpretano e lo rilanciano tutti secondo la propria sensibilità ma in base allo stesso ben delineato briefing. Arriva alle persone con una forza e un’efficacia tutta nuova, non certo quella dei vecchi banner. Mio figlio ha 12 anni, i banner neanche li guarda. Guarda le piattaforme e su ciascuna segue protagonisti diversi. Ecco: noi li conosciamo tutti, e lavoriamo con tutti». Ma c’è di più: Stardust ha capito qual era l’altro limite “storico” (se così possono essere definiti fenomeni che hanno due o tre anni di vita!) che l’influencer marketing subiva. Non solo l’indivualismo perdente dei singoli influencer, risolto applicando la massima “l’unione fa la forza” ma anche la mancanza di metriche affidabili, dei famosi Kpi (key performance indicator, indicatori delle prestazioni fondamentali) di cui il resto della comunicazione sul web si avvale da sempre.

«Anche per questo, Stardust sta compiendo un gigantesco upgrade nella storia della comunicazione digitale – sottolinea Giacomini, giustamente senza falsa modestia – Perché oggi i nostri partner possono controllare, grazie alla nostra prospettazione, che i loro costi siano allineati al valore dell’output, che il messaggio arrivi a tutti i target e che insomma tutti i Kpi siano certi e garantiti». Ed è stato anche questo il fattore da cui è scoccata la scintilla dell’amore per Stardust in quel grande gruppo che è stato il vero talent-scout della start-up: il gruppo Sony.

«è andata così», racconta Simone: «Dopo aver messo a punto la nostra prima squadra di influencer, raggiunta la soglia dei 400 amici sotto contratto, ci siamo resi conto che sarebbe stato necessario, per non perderli, avere un collettore di input creativi da passargli, insomma: un’idea per farli lavorare insieme e continuamente. Allora siamo andati a bussare alla Sony. Abbiamo detto: con le nostre forze possiamo spingere le vostre canzoni sui social, dove la generazione Z le ascolterà, visto che non ascolta le radio. Sony utilizzava già gli influencer, naturalmente: ma limitandosi a chiedere loro di far ascoltare quella tal canzone, e stop. Senza misurare i ritorni… Gli abbiamo detto: “Cambiamo l’approccio, mobilitiamo 40 influencer, anche di più, per una stessa campagna. Ci hanno dato una possibilità: provare con ‘Spaccato’, di Don Joe e Madame. Era già uscito, era stato lanciato, ma non aveva avuto riscontri nella classifica Spotify. L’abbiamo rilanciata noi, è entrata nella Top30 di Spotify e ci è rimasta per 4 settimane. Allora la Sony ci ha dato Watermellon Sugar e la canzone è diventata incredibilmente virale, con 1 miliardo e 400 milioni di riproduzioni nel mondo. Ed è stato allora che la Sony ci ha contrattualizzati per la divulgazione della musica, e poi abbiamo iniziato a lavorare anche per altre etichette come Warner, Universal, Sugar eccetera».

Il primo collettore è stato dunque la musica. Da lì ai brand di largo consumo il passo è stato logico e breve. «Il primo big non musicale che ha creduto in noi è stato la Fca – prosegue Simone Giacomini - Abbiamo sponsorizzato la Panda, con un remake di uno spot glorioso, il Panda Jouer, e abbiamo fatto partire un trend su Tik Tok. Avevamo garantito a Fca 800 mila visualizzazioni, ne abbiamo fatte oltre 6 milioni. E poi ancora un boom per Kfc (Kentucky fried chicken), con Sfera Ebbasta. Poi abbiamo lavorato per Liù Jo, Diesel, Guess, McFit, Bofrost…e continuiamo a crescere». Però questi ragazzi di Stardust non vogliono commettere errori, nemmeno l’errore capitale del mondo del web, lo short-termism, il ragionare a breve termine. Sui loro influencer Giacomini e i suoi vogliono capitalizzare: «La nostra filosofia è quella di essere una vera e propria Academy per i ragazzi. E per questo abbiamo aperto, vicino a Monza, la nostra house: una vera e propria casa dove 20 influencer vivono e lavorano insieme, creando un vero e proprio moltiplicatore naturale dell’audience. Dopo sei mesi, gestiscono milioni e milioni di follower. Nell’house sono passati tutti gli artisti partners a farsi delle case-promo: da J-Ax a chi vuoi tu, chiunque, ti dico. Insomma, oltre a fare la campagna per la major, l’artista, nella nostra casa, fa anche delle live con i ragazzi. Facciamo corsi di recitazione, di vocal coach, dizione, canto, inglese etc. La vita dell’influencer può durare poco, ma se viene nell’house di Stardust ne esce preparato per muoversi meglio nel mondo che c’è fuori. Da semplice influencer dilettante diventa un professionista della comunicazione». Prossime mosse? «Da giugno, apriremo l’hotel degli influencer», annuncia Giacomini, con naturalezza: «Abbiamo scelto l’Hotel Miramare di Sanremo, ne faremo appunto l’hotel degli influencer. All’interno, 180 ragazzi da tutte le parti del mondo, audience minima 3 milioni di follower ciascuno. Si scambieranno creatività ed audience, e non solo per la generazione Zeta. Stiamo scegliendo ogni genere di influencer, per ogni genere i brand. Vogliamo diventare un media, e per farlo dobbiamo coprire tutto e tutti. E non basta. Ora guardiamo al mercato mondiale, con una sfida mondiale: stiamo approdando anche negli Usa, abbiamo già preso un’house in America, a Miami. E ovviamente ci quoteremo al Nasdaq. Ma sull’estero faremo di più, anche se non voglio anticipare nulla: ogni cosa a suo tempo, posso solo dire che la potenza di scala dell’influencer marketing è inimmaginabile, roba da fare impallidire la finale del Superbowl americano, sia come audience sia come engagement».

Infine, due risorse-chiave: la compatta snellezza della squadra, con oltre a Giacomini otto figure centrali come Fabrizio Ferraguzzo, produttore discografico dei Pinguini Tattici Nucleari, di Achille Lauro e di Mengoni, che ha lasciato la Sony ed è entrato in Stardust; Francesco Calosso, cmo di Stardust, ex Sky; e Marika Calasilnuovo, già produttrice esecutiva di XFactor per Freemantle ed oggi project manager di Stardust; Camilla Costaguta, già global marketing chief di Safilo; e ancora Antonino Maira, Alan Tonetti, Ettore Doria e Stefano Rosso (figlio del patron della Diesel). Infine, un rapporto strategico con EY, la major della consulenza da sempre molto attenta alla comunicazione, che con il suo partner Fabio Dotti ha scelto di accompagnare gratuitamente Stardust in tutto il suo percorso di crescita, scommettendo sull’incremento del suo fatturato attraverso una fee sul business incrementale. Un fatturato che nei primi tre mesi del 2021 ha già eguagliato tutti i ricavi dell’anno prima. Con un’espansione galoppante di queste proporzioni, c’è ancora spazio per il sogno, per l’ideale? «Altroché – conclude Giacomini – Noi stiamo costruendo un nuovo media, che può diventare il più grande media del mondo. E quando sei grande e globale puoi contribuire a costruire una Rete buona, una Rete divertente e senza hater. Puoi avere un ruolo educational che non faccia sbadigliare. Diventare un buon modello per quei ragazzi che oggi vivono troppo sugli smartphone e troppo poco tra loro».