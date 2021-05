Napoli, si riparte dai quartieri spagnoli

Se c’è ancora qualcuno che pensa che l’abbandono scolastico – soprattutto in tempi di Dad – sia un ricordo del passato, ci sono numeri pronti a smentirlo. Nei quartieri spagnoli di Napoli, il 30% dei ragazzi tra gli 8 e i 13 anni abbandona la scuola senza aver ottenuto la licenza media, perdendosi in una vita fuorilegge che si conclude o dietro alle sbarre o nelle stanze di un obitorio. In un contesto così difficile emerge Foqus, Fondazione Quartieri Spagnoli onlus, una realtà nata con l’obiettivo di arginare questa enorme dispersione di risorse di giovane menti. «Si tratta – ci spiega la presidentessa Rachele Furfaro – di un progetto di rigenerazione urbana nato nel 2013 che prende il via dal riutilizzo della dismessa sede dell’Istituto Montecalvario, diventata presidio sociale e luogo in cui svolgere attività scolastiche. Abbiamo lavorato soprattutto rivolgendoci ai giovani e alle donne, per incentivare l’autoimprenditorialità e creando nuova occupazione all’interno del quartiere».

Dire che la zona è peculiare è dire poco: se economicamente si configura come una periferia, geograficamente è incastonata nel cuore pulsante di Napoli, a ridosso delle vie dello shopping e del centro storico. La popolosità è molto alta, e dei 50mila risiedenti tantissimi sono bambini. Per questo motivo Foqus ha scelto di combattere la povertà educativa, puntando su oltre 20 diversi progetti: un asilo nido (il primo dei quartieri), una scuola elementare e media. Non solo: è stato promosso l’insediamento di aziende che contribuiscono a rendere attivo il quartiere, portando un reale cambiamento con la formazione di nuove competenze e la creazione di nuovi posti di lavoro. Oggi c’è anche un incubatore di imprese, uno spazio conferenze dove hanno sede corsi della scuola nazionale di notariato, un corso per musicoterapeuti aperto a tutti, e l’Accademia delle Belle Arti.

«Il lavoro precedente alla pandemia – aggiunge Rachele Furfaro – è stato molto intenso, ma poi si è trasformato perché ci siamo resi conto che bisognava in primo luogo farsi carico delle difficoltà del quartiere dopo l’arrivo del Covid. Volevamo sostenere le famiglie che vivevano in situazioni d’indigenza, distribuendo pacchi e chiamando a collaborare grandi sigle della Gdo come Conad, Md. Ma anche varie case farmaceutiche hanno permesso di offrire prodotti necessari. In questo modo abbiamo distribuito 675 spese settimanali. Anche perché in quei quartieri il lavoro nero è elevatissimo, il che si traduce nell’impossibilità di ricevere aiuti dallo stato come i ristori».

20 Progetti per combattere la povertà educativa nei quartieri spagnoli: Con la dad le aule si spostano all’aperto

La municipalità di riferimento è intervenuta segnalando di volta in volta le famiglie maggiormente in difficoltà. Per quanto riguarda i bambini, nel momento in cui l’ordinanza regionale ha disposto le scuole, si è riacceso il problema di proseguire un percorso educativo. Per questo si è tentato di impiegare la didattica a distanza, ma con scarsi risultati. «Ci siamo accorti – conclude Rachele Furfaro – che i ragazzi non ci seguivano. Le connessioni erano deboli, mancavano gli strumenti tecnologici. Si stava creando un ulteriore solco tra la borghesia, che aveva a disposizione tutto il necessario per apprendere da casa, e un proletariato che rischiava di rimanere ancora più escluso da tutto. Per questo, anche dopo la chiusura delle scuole a partire dal 15 ottobre (c’è poi stata una breve riapertura in inverno, ndr) abbiamo continuato a lavorare trasferendo le “aule” all’aperto, nelle piazze, nei vicoli e ovunque fosse possibile incontrare i bambini».

L’accoglienza ricevuta da Foqus è stata calorosa: nello spazio di oltre 10mila metri quadrati - unica area di vaste dimensioni in un labirinto di vicoli stretti progettato per dare ospitalità ai soldati spagnoli che pativano l’ostilità dei napoletani – ci sono due piazze aperte al territorio. E l’associazione ha anche creato, in sei anni pieni di attività, 168 posti di lavoro in una zona che vede opportunità come queste farsi sempre più rare.