Il “ritocchino” è maschio

Se c’è una cosa che la crisi non intacca, è la vanità. Anzi, quando tutto il resto va male, non c’è nulla di meglio di un ritocchino per aumentare l’autostima. «La medicina estetica negli ultimi trent’anni non ha mai avuto un momento di crisi, anzi: quando Lehman Brothers fallì trascinando con sé l’industria finanziaria globale, la medicina estetica registrò un’impennata dell’8%. E nell’ultimo anno, con ristoranti chiusi e viaggi proibiti, c’è stato un aumento di richieste di interventi nell’ordine del 10/15%», conferma a Economy Pier Francesco Cirillo (nella foto), chirurgo plastico con quasi trent’anni di esperienza e presidente di Aicpe, l’Associazione italiana di chirurgia plastica ed estetica.



A proposito: che differenza c’è tra chirurgia plastica ed estetica?

La differenza è relativa: in Italia la specializzazione comprende la chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. La prima corregge un problema fisico, la seconda un disagio, che può essere anche il semplice passare del tempo.

Che invece alla chirurgia estetica ha fatto bene: un tempo il ritocchino si negava, ora si esibisce.

Nel corso degli ultimi trent’anni si è accentuata l’attenzione all’immagine, per non parlare degli ultimi anni con l’effetto domino dovuto ai social. Sui social si è al centro del mondo. Così le persone arrivano nei nostri studi spesso con ansia e aspettative irrealistiche rispetto a quello che possiamo effettivamente fare. Arrivano con foto grafie addirittura ritoccate.

Insomma, dovete essere anche un po’ psicologi.

Dobbiamo esserlo per forza: è nell’approccio iniziale che si fa la selezione del paziente. Se ha aspettative irrealizzabili, puoi fare un intervento dei migliori ma il paziente resterà comunque deluso.

Beh, però alcuni dei suoi colleghi incentivano il ricorso a interventi inutili.

Guardi, in Italia ci sono 1.500 specialisti in chirurgia plastica, ma a fare chirurgia estetica sono in 5mila. Valuti lei.

Com’è possibile?

Con una laurea in medicina si può fare di tutto, tranne che l’anestesista e il radiologo. Così, chiunque si improvvisa chirurgo estetico. La scelta consapevole del paziente per un intervento che comunque non è necessario per la sopravvivenza deve quindi accertarsi non del prezzo basso, ma del medico competente. Anche perché dietro il prezzo più basso c’è la mancanza di sicurezza. E la chirurgia comporta sempre dei rischi.

Come si fa a verificare il professionista?

Beh, c’è l’anagrafica nazionale dell’Ordine dei medici, o l’Aicpe stessa che presiedo.

A proposito di Aicpe: le statistiche pubblicate a inizio anno posizionano l’Italia al quinto posto dopo Stati Uniti, Brasile, Giappone e Messico per numero totale di procedure. E se la mastoplastica additiva è in pole position (con più di 56mila interventi l’anno), la blefaroplastica è al secondo con il 12,9% del totale delle operazioni di chirurgia estetica in Italia. Ed è l’intervento più richiesto dagli uomini, con dati in crescita negli ultimi mesi.

Lo smart working ci ha messo lo zampino: stando per molto tempo in video aumenta l’esigenza di correggere i difetti del viso.

Quindi gli uomini non sono immuni dalle sirene della chirurgia estetica.

Tutt’altro: sono quasi il 10% della popolazione dei pazienti, e ogni anno crescono. Però il mondo maschile è molto più complicato di quello femminile: quando una donna arriva in studio sa già quello che vuole, un uomo no, soprattutto se è un uomo solo. Ha bisogno di conforto, di un consiglio: l’uomo è molto spaventato dagli interventi trasformativi e dev’essere rassicurato sul fatto che l’intervento sia invece correttivo.

Per esempio?

La blefaroplastica, appunto, oppure la rinoplastica, o ancora la liposuzione delle maniglie dell’amore.... che non se ne vanno neppure se diventi anoressico. L’high definition liposution in questo momento ha una grande richiesta: non toglie solo il grasso, ma definisce la cosiddetta tartaruga e i bicipiti. Si tratta di una chirurgia molto invasiva che comporta una lunga convalescenza. Ma offre una definizione del corpo che sarebbe più difficile ottenere con palestra e alimentazione. Anche qui la richiesta dev’essere vagliata e le aspettative devono essere realistiche: siamo chirurghi, non siamo dei sarti.

Qual è la popolazione maschile che si rivolge al chirurgo estetico?

La stessa che si rivolge alle palestre: non sono ragazzi (quelli vanno a giocare a pallone), ma adulti fra i 35 e i 50 anni. Ma il mondo maschile non è così uniforme come quello femminile: c’è il manager divorziato che si deve rimettere sul mercato, il metrosexual, poi c’è tutto il mondo gay senza alcuna voglia di femminilizzazione, che anzi ricerca la mascolinizzazione...

Ma è vero che la soglia del dolore dell’uomo è più bassa di quella donna?

Verissimo: anche solo per una punturina di acido ialuronico l’uomo lascerà una “sacra sindone” di sudore sul lettino. È una violenza che ci facciamo, noi uomini. Non siamo soggetti coraggiosi e non abbiamo consuetudine né col sangue, né col dolore. Se avessimo il mestruo sarebbe una tragedia mensile.

Ricapitolando: blefaroplastica, liposuzione, e poi?

L’altro settore caratteristico della popolazione maschile è il trapianto dei capelli.

Anche quello è un intervento di chirurgia estetica?

Altroché: anzi, bisogna che ci sia un’equipe molto preparata. È una chirurgia che dura anche 6/8 ore anzi una microchirurgia in cui si trapianta quasi bulbo per bulbo. Adesso per esempio, c’è il boom della Turchia, anche per un discorso di costi.

E le protesi? Le chiedono anche gli uomini?

In America sì: si fanno impiantare protesi addirittura sui polpacci. In Italia questa isteria ce la stiamo risparmiando... ma ancora non so per quanto. Sul viso invece le protesi vengono impiegate spesso: è molto richiesta la definizione dell’angolo mandibolare, alla Ridge di Beutiful per capirci, ma anche della zona zigomatica. L’importante però è altro.

Cioè?

La chirurgia estetica non è qualcosa che il paziente richiede in base a suoi canoni estetivi e il chirurgo la realizza, ma occorre sempre valutare il disagio che il difetto estetico comporta, evitando di alimentare l’idea di poter arrivare a un modello irraggiungibile. L’intervento del chirurgo estetico deve sempre avere un fine terapeutico: siamo medici, dobbiamo curare le persone.