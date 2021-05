Dopo il matrimonio si sceglie il look di coppia

Quando si ha un nuovo partner, è normale rifarsi il look. Vale anche per le imprese. Basti vedere l’esempio di Farmafactoring. Nata nell’85 su iniziativa di un gruppo di aziende farmaceutiche e produttrici di apparecchiature biomedicali italiane e multinazionali per avere un unico interlocutore nella gestione dei crediti col Servizio Sanitario Nazionale, è diventata banca nel 2013 e oggi è una public company che in Borsa vale oltre 1,2 miliardi ed opera in nove Paesi europei sul business del factoring dei crediti verso P.A. e Sanità. E con la fusione con DepoBank (nata da una costola di Nexi), per Banca Farmactoring è arrivato il fatidico momento del rebranding, per allineare l’immagine con la strategia della nuova Bff Bank Spa. Il progetto è stato affidato a Ideogramma Design. «Lo studio ha scelto di operare un restyling nel segno della continuità con la grafica e i colori precedenti, ma nell’ottica di una maggiore leggibilità e di un più vasto utilizzo del marchio su supporti e device differenti», spiega a Economy Monica Giorgetta, art director del progetto. «Il vecchio segno è stato quindi semplificato, ruotato e reso a tinte piatte, con un design più immediato, dinamico e proiettato al futuro». Il nuovo logo è ispirato a Danza, l’opera che l’azienda ha commissionato a Gianfranco Pardi e donato alla città di Milano nel 2006, composta da una serie di linee gialle che, nelle loro curve e sospensioni, suggeriscono il movimento e il dinamismo. «Il font è unico, disegnato per l’occasione, e ogni lettera, in maiuscolo, è stata ingrandita per offrire un collegamento più immediato con il marchio e i suoi significati di crescita, solidità e agilità. I colori rimangono gli stessi, con il giallo a richiamare l’opera di Pardi, e il blu, oltre a una palette rinnovata e più adatta ai canali digitali». Il team di Ideogramma è intervenuto anche sul lettering e le tre diverse linee di business – factoring & lending, securities services, banking & corporate payments – avranno i propri colori distintivi dalla nuova palette, per una ulteriore riconoscibilità.

Il nuovo logo è stato presentato per la prima volta a marzo ai dipendenti, durante un evento digitale che ha riunito l’intero gruppo da tutta Europa. Il processo di rebranding, poi, avverrà in maniera progressiva in tutti i Paesi europei nei quali il gruppo opera. «La nuova immagine è anche il simbolo dei passi importanti che abbiamo compiuto nel progetto di crescita del nostro Gruppo», ha spiegato l’amministratore delegato Massimiliano Belingheri: «Siamo in una posizione unica per garantire risultati ancora migliori, e abbiamo voluto rinnovare il nostro logo affinché l’identità visiva fosse allineata alla nostra strategia». «Oggi, per eccellere, è indispensabile l’allineamento tra le persone e i valori, lo scopo, di un’azienda», spiega Alessia Barrera, director communications & institutional relations di Bff Bank Spa. «Con il nuovo logo abbiamo voluto guardare al futuro, senza per questo distogliere l’attenzione dai risultati e dagli insegnamenti del nostro passato. Abbiamo scelto una formula che tenesse conto anche dei temi dell’ambiente e del riciclo, che evitasse sprechi; forse meno di impatto, ma più inclusiva. Progredire insieme, infatti, con il resto del gruppo, sostituendo via via i materiali che possono ancora essere utilizzati, non è solo un progetto di comunicazione, come spesso avviene, ma è un’iniziativa di tutta l’organizzazione, che anche così è più allineata, ingaggiata e performante».