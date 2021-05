La riforma del processo civile è tra le condizioni “abilitanti” che la Commissione europea chiede all’Italia ma i tempi del suo varo sono ancora vaghi e comunque lunghi. E intanto? Per Carlo Gagliardi, managing partner di Deloitte Legal dal 1° giugno 2018, una chiave attuativa concreta ed efficiente è la tecnologia: «Se un visionario come Richard Raskin parla di giustizia on-line e di corti virtuali, è ora di prendere atto che anche in questo campo si richiede, si profila ed è indispensabile una netta discontinuità».



Ok, dottor Gagliardi: ma su quale base concettuale occorrerà digitalizzare la giustizia?

Occorre rendere le necessità legali coerenti al business. Una strada lunga ma ineluttabile. Intanto, è quella che seguiamo noi: offriamo soluzioni di business ai problemi legali che ci vengono posti. Finire in un contenzioso per noi è un fallimento.

Dunque il ruolo dell’avvocato deve cambiare a sua volta radicalmente?

A nostro avviso è già cambiato. Uno dei percorsi per capire cosa sta accadendo è fare una fotografia della professione di avvocato al 2000 e confrontarla con l’oggi. All’epoca la professione era ancora regolamentata da una normativa fascista in cui all’avvocato era riconosciuto lo status di un diritto riservato, come il diritto al segreto, e tariffe ante-liberalizzazione. Insomma, la negazione del concetto di mercato.

E poi?

Poi succede la riforma Bersani cambia ontologicamente il nostro mondo. La conoscenza diventa liquida, fungibile, mutuabile. La conseguenza è stata quella di azzerare il valore di mercato dello status di avvocato. Oggi l’unica attività riservata agli avvocati sono rimasti i contenziosi. E le tariffe professionali non esistono più.

Un bene, si direbbe?

Però il mercato non è arrivato, o non si è proposto, in forma matura; e peraltro prevedo che la disruption non sia ancora iniziata. Non quella vera, quando probabilmente irromperanno nel campo legale anche i superbig del digitale mondiale, promuovendo una trasformazione profondissima.

Be’, il lessico legale sarà un’alta barriera all’ingresso contro questi incursori, non crede?

Ma il linguaggio, uguale a se stesso da oltre 100 anni, non è bastato all’avvocato a proteggere la sua professione. Quindi deve cambiare. Dev’essere chiaro come le soluzioni che rappresenta. Ed è appunto la linea di noi di Deloitte Legal: proporre e rappresentare con chiarezza soluzioni di business ai problemi legali che ci arrivano in studio.

Lei parla come se la giustizia civile ordinaria non esistesse più. E i 3,5 milioni di stock di cause arretrate?

Appunto! Il mondo della giustizia civile ordinaria è quello: lentissimo e zavorrato dallo stock. E poi esiste un mondo para-ordinario ancora poco attivato dalle aziende estere. Ricordo che all’inizio della mia carriera si disciplinava cosa saebbe successo se le parti non si fossero messe d’accordo. Oggi non ce n’è più bisogno, tale è la paura di litigare formalmente.

Ma come interagirà la tecnologia con l’umano, nel mondo legale?

Facendo quel che ha sempre fatto. Fornendo strumenti, la chiave è quella. Poi però sta in noi utilizzarli. Abbiamo oggi 60 milioni di cittadini ai quali stiamo negando giustizia.

E dunque, tornando a voi: come vi definireste, se non avvocati nel senso tradizionale?

Noi facciamo legal management consulting. Analizziamo e prevediamo il rischio legale. Guardiamo la professione dell’avvocato con gli occhi del general counseil, e con l’obiettivo di fornire risposte a bisogni gestionali. La nostra società, peraltro, è una srl tra avvocati, che ha un fertilissimo rapporto diretto sia con Deloitte Italia sia con il capofila del network mondiale: siano in duecento. Abbiamo anche fatto un’acquisizione, una piccola società che fa lending di avvocati legale, una sorta di temporary management legale. Siamo partiti con 13 persone tre anni fa e oggi c’è un giro di attività che occupa quasi 100 persone. All’insegna dell’innovazione. Pensi che parlavamo di assistenza legale da remoto già prima dalla pandemia...