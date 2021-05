Kia EV6: l’elettrica premium secondo la Casa coreana

Tolti i veli alla nuova Kia EV6, il crossover elettrico pronto a scrivere la prima pagina del futuro del brand coreano. Esteticamente, il frontale propone il cosiddetto “Digital Tiger”, che combina luci a LED dall’aspetto moderno con un inedito sistema di illuminazione dinamica sequenziale e lateralmente si evidenzia l’aerodinamicità del corpo vettura. Dentro c’è un inedito sistema di infotainment dotato di doppi schermi da 12”, con display curvo.

I motori possono essere due, in base alla tipologia di trazione (2WD o AWD) e anche per la batteria due tipologie di scelte: 77,4 kWh e 58,0 kWh. La prima offre un’autonomia vicina ai 510 chilometri nel ciclo WLTP, mentre le prestazioni parlano di 5,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h, grazie ai 325 CV totali dati dai due motori disposti sui due assi. La potenza è, invece, di 229 CV per i modelli con la sola trazione posteriore. Nella versione da 58 kWh il motore conta su una potenza di 170 CV per le RWD (235 CV le AWD). La versione GT verrà invece venduta solo con il pacco batterie da 77,4 kWh e potrà contare su un’accelerazione di 3,5 secondi da fermo e su 584 CV totali.